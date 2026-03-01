Blanka Vlašić prvi put u javnosti poslije vijesti da njezin bivši suprug čeka dijete s drugom ženom

Dok se prašina oko njezina razvoda još nije ni slegla, Blanka Vlašić pojavila se u javnosti prvi put nakon vijesti da njezin bivši suprug Ruben Van Gucht čeka dijete s drugom ženom.

Nedugo nakon što se doznalo da se Blanka Vlašić razvela od Rubena Van Guchta, javnost je iznenadila nova vijest – bivši suprug naše proslavljene atletičarke čeka dijete s drugom ženom. I dok su se mediji i društvene mreže usijali od komentara, Blanka je odlučila fokus zadržati na sebi i svojim projektima.

Jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica sada se prvi put pojavila u javnosti nakon šokantnih novosti, i to kao jedna od govornica na konferenciji Odvažna i nježna u organizaciji Corenet Croatia, održanoj u hotelu Westin u Zagrebu.

Blanka Vlašić na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Za ovu je prigodu odabrala elegantno crno odijelo s efektnim, pomalo neobičnim gornjim dijelom koji je cijelom izdanju dao dozu sofisticiranosti i snage. Minimalistički styling dodatno je naglasio njezinu prirodnu ljepotu, a Blanka je zračila samopouzdanjem.

Blanka Vlašić na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Na fotografijama koje je podijelila u svojim Instagram pričama čini se da se odlično provela – nije skidala osmijeh s lica, a brojni uzvanici poželjeli su zabilježiti zajednički trenutak s njom. Atmosfera je bila ispunjena pozitivnom energijom, a Blanka je još jednom pokazala da dostojanstveno i smireno nosi i privatne i poslovne izazove.

Blanka Vlašić - 5 Foto: Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Podsjetimo, Blanka i belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht u braku su bili četiri godine te zajedno imaju trogodišnjeg sina Monda. Vijest o njihovu razvodu nedavno je odjeknula u javnosti, a ubrzo nakon toga doznalo se i da Ruben čeka dijete s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy, koja je otkrila da će roditi djevojčicu. Tko je Charlotte čitajte OVDJE.

Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 4 Foto: Instagram

Charlotte Van Looy, Ruben Van Gucht Foto: Instagram

