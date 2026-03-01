Blanka Vlašić prvi put u javnosti poslije vijesti da njezin bivši suprug čeka dijete s drugom ženom

Dok se prašina oko njezina razvoda još nije ni slegla, Blanka Vlašić pojavila se u javnosti prvi put nakon vijesti da njezin bivši suprug Ruben Van Gucht čeka dijete s drugom ženom.
Nedugo nakon što se doznalo da se Blanka Vlašić razvela od Rubena Van Guchta, javnost je iznenadila nova vijest – bivši suprug naše proslavljene atletičarke čeka dijete s drugom ženom. I dok su se mediji i društvene mreže usijali od komentara, Blanka je odlučila fokus zadržati na sebi i svojim projektima.3 vijesti o kojima se priča znate li tko je on? Miljenika iz 90-ih danas se teško može prepoznati, karijeru su mu zakočili problemi sa zdravljem ''Privukla me i...'' Bivši suprug Maje Šuput otkrio zašto je napravio veliku životnu prekretnicu! zvijezde na rubu Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva
Jedna od najuspješnijih hrvatskih sportašica sada se prvi put pojavila u javnosti nakon šokantnih novosti, i to kao jedna od govornica na konferenciji Odvažna i nježna u organizaciji Corenet Croatia, održanoj u hotelu Westin u Zagrebu.
Blanka Vlašić na Instagramu - 1 Foto: Instagram
Za ovu je prigodu odabrala elegantno crno odijelo s efektnim, pomalo neobičnim gornjim dijelom koji je cijelom izdanju dao dozu sofisticiranosti i snage. Minimalistički styling dodatno je naglasio njezinu prirodnu ljepotu, a Blanka je zračila samopouzdanjem.
Blanka Vlašić na Instagramu - 2 Foto: Instagram
Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je ovaj dječak? Danas je miljenik publike i nedavno je ispisao povijest
Na fotografijama koje je podijelila u svojim Instagram pričama čini se da se odlično provela – nije skidala osmijeh s lica, a brojni uzvanici poželjeli su zabilježiti zajednički trenutak s njom. Atmosfera je bila ispunjena pozitivnom energijom, a Blanka je još jednom pokazala da dostojanstveno i smireno nosi i privatne i poslovne izazove.
Blanka Vlašić - 5 Foto: Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL
Pogledaji ovo Zanimljivosti Ovo je pobjednik Sanrema, no postoji mogućnost da neće predstavljati Italiju na Eurosongu?
Podsjetimo, Blanka i belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht u braku su bili četiri godine te zajedno imaju trogodišnjeg sina Monda. Vijest o njihovu razvodu nedavno je odjeknula u javnosti, a ubrzo nakon toga doznalo se i da Ruben čeka dijete s belgijskom spisateljicom Charlotte Van Looy, koja je otkrila da će roditi djevojčicu. Tko je Charlotte čitajte OVDJE.
Blanka Vlašić i Ruben Van Gucht - 4 Foto: Instagram
Charlotte Van Looy, Ruben Van Gucht Foto: Instagram
Galerija 9 9 9 9 9
1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Kći legendarnog rokera neprepoznatljiva nakon drastičnog gubitka kilograma
1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Trudna supruga crnogorskog pjevača o kaosu na Bliskom istoku: ''Nadam se da ćemo stići kući''
Pogledaji ovo Celebrity Hrvatska influencerica koja s dečkom živi u Dubaiju o ratnim napadima: ''Nije najugodnije...''