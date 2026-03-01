Iranski dron pogodio zgradu u kojoj žive Đokovićev brat i supruga, hitno su napustili luksuzni stan u Dubaiju

Šokantne vijesti stižu iz Dubaija, brat Novaka Đokovića, Đorđe Đoković, i njegova supruga Saška bili su primorani napustiti luksuzni stan nakon što je njihovu zgradu, prema navodima, pogodio iranski dron.

Brat Novaka Đokovića, Đorđe Đoković, i njegova supruga Saška napustili su stan u Dubaiju nakon što je, prema navodima srpskih medija, iranski dron pogodio zgradu u kojoj su živjeli.

Par je, kako se ranije pisalo, za luksuznu nekretninu izdvojio čak dva milijuna eura. Stan se nalazi u jednom od najatraktivnijih dijelova Dubaija, u blizini najpoznatijih turističkih atrakcija, a slovio je za njihovu oazu mira daleko od očiju javnosti, prenosi Blic.

Saška i Đorđe Đoković - 1 Foto: Saška Veselinov Đoković/Instagram

Ipak, nakon dramatičnog incidenta, odlučili su da sigurnost stave na prvo mjesto i napuste luksuzni dom.

Podsjetimo, Saška je ranije govorila o njihovoj odluci da se presele u Ujedinjene Arapske Emirate, ali i o tome planiraju li povratak u Srbiju.

Saška i Đorđe Đoković - 3 Foto: Saška Veselinov Đoković/Instagram

''Od početka naše veze pa sve do sad, lokacija na kojoj smo nije određena u potpunosti. Mi smo stalno u nekakvoj selidbi, sređivanju prostora, ali ono što je bitno to je da idemo u korak jedno s drugim i da se slažemo u važnim životnim odlukama. Mene očigledno radi taj strijelac u horoskopu pa sam sklona promjenama i imam taj avanturistički duh, a Đole je izabrao baš takvu ženu za sebe, jer je i njegova priroda vrlo slična'', rekla je Saška.

Na njene riječi nadovezao se i Đorđe:

''Svaka selidba sa sobom nosi veliki izazov i odgovornost, pa tako i ova. Trenutni period života i poslovni zadaci su nas uputili u Dubai i jako smo uzbuđeni zbog toga. Mogu slobodno da kažem da je to i Saški i meni omiljeni grad. Srbija je naš dom, uvijek ćemo se vraćati'', poručio je on.

Saška i Đorđe Đoković - 2 Foto: Saška Veselinov Đoković/Instagram

Saška i Đorđe oženili su se 2022. godine, a 2023. postali su roditelji malenog Aleksandra.

