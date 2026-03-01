Grdović shrvan nedavnim vijestima: ''30 godina smo zajedno, čuvali te svi anđeli...''

Zadarski pjevač emotivnom objavom na društvenim mrežama oprostio se od prijatelja i suradnika s kojim je tri desetljeća dijelio pozornicu.

Hrvatska glazbena scena ostala je bez još jednog istaknutog glazbenika. Mladen Grdović na društvenim se mrežama oprostio od svog dugogodišnjeg klavijaturista i prijatelja Marija Mikšića, koji je godinama bio dio njegove grupe Romantic.

Uz zajedničku fotografiju, Grdović je podijelio dirljive riječi:

''Otišao moj klavijaturista Marijo od milja Banderas. 30 godina smo zajedno grupa Romantic. Zadnja posjeta u bolnici. Čuvali te svi anđeli dragi moj Banderas'', napisao je pjevač.

Mikšić je bio neizostavan dio Grdovićeva benda, a njihova suradnja trajala je punih 30 godina. Tijekom desetljeća zajedničkog rada nastupali su diljem Hrvatske i inozemstva, gradeći snažnu povezanost i prijateljstvo koje je nadilazilo profesionalni odnos.

Ispod objave ubrzo su se javili brojni obožavatelji koji su pjevaču uputili riječi sućuti te se prisjetili osobnih susreta s preminulim glazbenikom.

Mladen Grdović - 12 Foto: PR

''A joj… bubnjeve sam prve elektronce kupio od njega. Poznavao je dobro i mog pok. brata Marija. Sad će skupa svirati s Nebeskim anđelima. Bog im dao mjesto sebi blizu. Rodbini i prijateljima iskrena sućut'', napisao je jedan pratitelj.

Druga pratiteljica poručila je: ''Dragi Mladene. Voljeni ne umiru nikada… Zauvijek žive u našim srcima… Jer ne može umrijeti netko tko je bio toliko voljen. Tamo gore, visoko među zvijezdama, neka ga čuvaju nebeski anđeli. Vama, prijateljima i obitelji izrazi najiskrenijeg saučešća.''

Od Marija Mikšića oprostili su se i kolege iz produkcije Lupo Music, istaknuvši njegov veliki doprinos hrvatskoj glazbi.

''Otišao je naš Mario Mikšić (02.07.1964. – 27.02.2026.), istinski zaljubljenik u glazbu, dugogodišnji klavijaturist grupe ‘Romantic’ i glazbenik u produkciji ‘Lupo Music’. Čitav svoj život posvetio je glazbi. Njegovo životno djelo ostaje zabilježeno u pjesmama mnogih hrvatskih glazbenih zvijezda. Zbogom dobri ‘Striko’, svirat ćemo opet! Lupo Music'', stoji u njihovoj objavi.

In Magazin: Mladen Grdović - 5 Foto: In Magazin

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Kći legendarnog rokera neprepoznatljiva nakon drastičnog gubitka kilograma

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Bujna ljepotica u donjem rublju poigrala se pozama pred kamerom: ''Ova žena je magija''