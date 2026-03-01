Kako to govore? Evo što se krije iza novog zbunjujućeg videa Kate i Williama

Omiljeni britanski kraljevski par novim je videom na društvenim mrežama privukao puno pozornosti.

Kate Middleton i princ William, princ i princeza od Walesa, uputili su posebnu videočestitku povodom Dana svetog Davida, nacionalnog praznika Walesa, a pažnju javnosti posebno je privukla činjenica da je princeza od Walesa prvi put javno govorila na velškom jeziku.

U kratkoj, ali emotivnoj poruci obratili su se stanovnicima Walesa upravo na njihovu jeziku, čime su još jednom iskazali poštovanje prema zemlji čije titule nose, ali i zbunili brojne fanove.

''Svim ljudima u Walesu, sretan Dan svetog Davida! To je prekrasna zemlja s bogatom poviješću i divnim ljudima. Wales nam je veoma blizu srca'', poručio je poznati kraljevski par.

Video je snimljen na imanju u Windsoru ranije ovog tjedna, a na Instagramu su se ubrzo nizale pohvale, posebno na račun izgovora princeze i princa, ali i truda koji su uložili kako bi poruku uputili na velškom jeziku. Iz Kensingtonske palače naveli su da su velški uvježbavali uz pomoć aplikacije Duolingo.

''Kako je divno čuti da govorite velški!'', ''Ovo je preslatko'', ''Bravo!'', ''Vi ste odlični ambasadori Ujedinjenog Kraljevstva'', pohvalili su ih u komentarima.

Princ William već je u nekoliko navrata javno govorio na velškom. Najznačajniji trenutak dogodio se prije godinu dana, kada je prvi put kao princ od Walesa objavio cijelu videoporuku na velškom jeziku upravo povodom Dana svetog Davida.

Još 2013. godine, prije nego što je službeno preuzeo titulu princa od Walesa, na poljoprivrednom sajmu u Angleseyju održao je djelomičan govor na velškom, što je tada bio njegov prvi javni pokušaj korištenja tog jezika. Tijekom posjeta velškim gradovima poput Pontypridda i Llanidloesa često koristi osnovne fraze, među kojima je i ''bore da'' (dobro jutro), u razgovoru s lokalnim stanovništvom.

Kate Middleton i modnim je odabirom poslala snažnu simboličnu poruku. Nosila je elegantnu kombinaciju u znaku kariranog uzorka, uz žuti narcis na reveru – cvijet koji je simbol Walesa. Isti znak nosio je i britanski prijestolonasljednik.

Samo nekoliko dana ranije, kraljevski je par boravio u Walesu kako bi proslavio duh zajedništva uoči Dana svetog Davida.

