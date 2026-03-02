Znate li tko je supruga Roberta Prosinečkog? Njihova ljubav zaiskrila je na prvi pogled

I dok ga javnost pamti po nogometnim uspjesima, Robert Prosinečki već više od dva desetljeća gradi miran obiteljski život sa suprugom Vlatkom. Njihova priča započela je 1996. godine, a danas su jedan od onih parova koji svoju privatnost uspješno čuvaju daleko od očiju javnosti.

Jednog od najomiljenijih Vatrenih, legendarnog Roberta Prosinečkog, Zagrepčani često susreću subotom na zagrebačkoj špici. Uvijek prepoznatljiv i u ležernom izdanju, Prosinečki plijeni pažnju prolaznika koji ga i danas doživljavaju kao nogometnu ikonu.

Dok je on naviknut na pažnju javnosti, njegova supruga Vlatka svoj privatni život drži podalje od medija. U braku su više od 20 godina, a njihova ljubavna priča traje još od 1996. godine kada su se upoznali u jednom kafiću, gdje je među njima odmah zaiskrilo.

Robert Prosinečki, Vlatka Prosinečki Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Svojedobno je legendarni nogometaš otkrio i simpatične detalje njihova prvog susreta te priznao da je ovoga puta upravo on bio taj koji je napravio prvi korak.

''Jednom sam došao na kavu, vidio je i počeli smo razgovarati. Ja sam započeo razgovor, što inače nije bio moj običaj, a nakon dvije godine smo se i vjenčali. Ne pamtim kad smo se posljednji put porječkali. Fenomenalno funkcioniramo, stvarno nemamo nikakvih problema i prezadovoljan sam svojim obiteljskim životom. Imam dvoje djece koju obožavam te suprugu koja me razumije, a upravo to mi daje stabilnost i motiv za rad'', rekao je svojedobno za Azru.

Robert Prosinečki Foto: Josip Moler/Cropix

Svoju su vezu okrunili brakom 12. lipnja 1999. godine u crkvi svete Katarine na zagrebačkom Gornjem gradu, a tijekom godina dobili su i dvije kćeri – Leonardu i Robertu – koje, baš poput majke, svoj život drže podalje od očiju javnosti.

Robert i Vlatka Prosinečki Foto: Goran Mehkek/Cropix

Robert i Vlatka Prosinečki Foto: K. Danilcevic/Cropix

Poznato je i da je par veliku 20. godišnjicu braka obilježio na poseban način. Svoju veliku obljetnicu bračni par dočekali su u Italiji, točnije u Padovi.

Robert i Vlatka Prosinečki - 3 Foto: Stanbuk/Cropix

Robert i Vlatka Prosinečki - 1 Foto: Stanbuk/Cropix

Obitelj Prosinečki tako uspješno balansira između javnog interesa koji prati legendarnog Vatrenog i privatnosti koju brižno čuvaju daleko od očiju javnosti.

