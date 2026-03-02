Zvijezda Kumova pokazala predivnu mamu, svi su iznenađeni njezinom mladolikošću!

Glumica Daria Lorenci Flatz na društvenim je mrežama podijelila trenutak s obiteljskog ručka, a uz nju je bila i majka Danijela. Upravo je njezin mladolik izgled potaknuo brojne reakcije i komplimente pratitelja.

Zvijezda serije ''Kumovi'', Daria Lorenci Flatz, na društvenim je mrežama pokazala kako je provela vikend. Glumica je podijelila fotografiju s nedjeljnog ručka u restoranu, a društvo joj je pravila i majka Danijela.

Na fotografiji majka i kći poziraju nasmijane za stolom.

''Malo sam uredila sebe i mamu, a deči su zgodni sami po sebi'', napisala je naša glumica na Instagramu.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je supruga Roberta Prosinečkog? Njihova ljubav zaiskrila je na prvi pogled

Njezini pratitelji odmah su objavu zatrpali brojnim komentarima, a nisu izostali niti komplimenti o izgledu njezine majke.

Pogledaji ovo Celebrity Veliko iznenađenje dodjele glumačkih nagrada: Ovo nitko nije očekivao!

''Mama još zgodna'', ''Bravo cure'', ''Mama kao curica'', ''Mama je top'', dio je komentara s Instagrama.

Daria Lorenci Flatz - 5 Foto: Josip Moler / CROPIX

Daria Lorenci Flatz - 4 Foto: Josip Moler / CROPIX

Galerija 28 28 28 28 28

Naša glumica je prije dvije godine objavila fotografije s majčinog rođendana, kada je otkrila da je proslavila 70. rođendan. Tada su se brojni pratitelji iznenadili i priznali da nikada ne bi pogodili njezine godine.

Daria Lorenci Flatz s mamom - 3 Foto: Instagram

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Naš influencer pokazao cijeli proces transplantacije i podijelio prve rezultate!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Pogledajte kako je Jennifer Aniston vilu vrijednu 21 milijun dolara prilagodila novom partneru!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko su dečki iz metal benda koje Srbija šalje na Eurosong u Beč?