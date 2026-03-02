Nakon viralnog hita pokorio je Italiju: Tko je novi pobjednik Sanrema?

Nakon pet dana natjecanja, Sal Da Vinci je odnio pobjedu na 76. Sanremu te prihvatio poziv da predstavlja Talijane na Eurosongu.

Sal Da Vinci posljednjih je mjeseci doživio drugi uzlet u karijeri koji je kulminirao najvećim mogućim priznanjem: pobjedom na Sanremu 2026. s pjesmom "Per sempre sì".

Od 30 izvođača koji su nastupali na 76. izdanju najvećeg festivala talijanske glazbe, pjevač pravog imena Salvatore Michael Sorrentino je osvojio najviše podrške tijekom cijelog natjecanja, iako je u superfinalu više glasova publike imao Sayf, a prvome kome se zahvalio jest svom Napulju.

Sal Da Vinci - 2 Foto: Profimedia

Sal Da Vinci - 6 Foto: Profimedia

Sal Da Vinci - 1 Foto: Profimedia

Iako ga publika danas doživljava kao napuljskog pjevača, Sal Da Vinci je rođen 7. travnja 1969. u New Yorku, tijekom turneje svog oca, legendarnog Maria Da Vincija. Odrastao je u Napulju, a već kao dječak ulazi u svijet showbiza: prvi nastup pred publikom koja je platila ulaznicu imao je sa samo šest godina, a vrlo rano kreće i s prvim snimkama te kazališnim angažmanima uz oca.

Sal je od početka gradio karijeru na spoju glazbe i teatra. U biografijama se redovito ističe njegova dugogodišnja prisutnost u kazališnim projektima i činjenica da mu je pozornica drugi dom, osobito u Napulju.

Sal Da Vinci - 8 Foto: Profimedia

Sal Da Vinci - 3 Foto: Profimedia

Sal Da Vinci - 4 Foto: Profimedia

Na Sanremu se prvi put natjecao 2009. i tada osvojio treće mjesto s pjesmom "Non riesco a farti innamorare". Nakon 17 godina vraća se u natjecanje i ide do kraja: Sanremo 2026 osvaja s "Per sempre sì".

Pjesma je zamišljena kao velika, filmska priča o paru koji je prošao i najteže trenutke, ali svejedno bira da svaki dan iznova. U talijanskim medijima Sal je opisao pjesmu kao slavljenje najvećeg obećanja: onog "sì" koje spaja dvije duše zauvijek. Upravo zato se već u Italiji govori da bi "Per sempre sì" mogla postati nova omiljena pjesma za vjenčanja i zaruke.

Sal Da Vinci - 8 Foto: Profimedia

Sal Da Vinci - 5 Foto: Profimedia

Ovu pjesmu posvetio je supruzi Paoli Pugliese, za koju se oženio 1992. godine. Zajedno imaju dvoje djece, sina Francesca i kćer Annachiaru, te troje unučadi Salvatorea, Ninu i Antonija.

Iako Sal nikad nije u potpunosti nestao, posebno iz kazališta, izvan reflektora javnosti je bio godinama, sve dok se 2024. nije dogodio viralni moment s hitom "Rossetto e caffè". U intervjuu je izravno zahvalio Generaciji Z što je pjesmu pogurala do ogromne popularnosti, naglašavajući da je uspjeh krenuo odozdo, a ne s velikih TV pozornica.

Sal Da Vinci - 3 Foto: Profimedia

Sal Da Vinci - 6 Foto: Profimedia

Sal Da Vinci - 7 Foto: Profimedia

Nakon pobjede na Sanremu, Sal Da Vinci je na konferenciji za medije potvrdio da ide na Euroviziju, naglašavajući koliko mu znači iznijeti talijansku glazbu izvan granica zemlje. Ovime će postati najstariji talijanski pjevač koji će stati na pozornicu Sanremovog mlađeg brata, nadmašivši dosadašnjeg rekordera Peppina di Caprija koji je imao 52 godine kada je predstavljao Talijane na Eurosongu 1991. u Rimu.

Sal Da Vinci je primjer izvođača koji nije čekao drugu šansu, već ju je sam stvorio: godinama je gradio publiku kroz kazalište i glazbu, a onda se uz viralni val i pjesmu u kojoj se mnogi zaljubljeni prepoznaju vratio na najveća vrata, osvojio Sanremo i otvorio si put prema europskoj pozornici.

