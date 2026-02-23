Posebne veze koje traju godinama: Ove žene imaju važnu ulogu u Severininu životu

Iza blještavila pozornice i uspješne karijere, Severina godinama brižno čuva svoj mali, ali čvrsti krug najbližih ljudi. Upravo su dugogodišnja prijateljstva i kumstva temelj njezine privatne sreće, a žene koje stoje uz nju imaju posebno mjesto u njezinu životu.
U njezinu privatnom svijetu posebno mjesto zauzimaju dvije važne žene – njezine kume Andrea Čermak i Lorena Rušin, s kojima je vežu godine prijateljstva, povjerenja i zajedničkih uspomena.
Severina - 2 Foto: Instagram
Andrea Čermak javnosti je dobro poznata, a njihovo je kumstvo dodatno učvrstilo dugogodišnji odnos. Andrea je bila kuma na vjenčanju Severine i Igora Kojića, dok je Severina istu čast imala na njezinu vjenčanju s Hrvojem Čermakom.
Severina, Andrea Čermak Foto: Instagram
Andrea je s njim u braku od 2005. godine, zajedno imaju troje djece, a obitelj već godinama živi u Münchenu, daleko od medijske pozornosti.
Severina, Andrea Čermak Foto: Instagram
Severina i Andrea Čermak Foto: Instagram
Njihova bliskost često se može vidjeti i na društvenim mrežama. Fotografije s putovanja, zajedničkih večera ili zimovanja redovito prate emotivne poruke koje svjedoče o njihovom snažnom prijateljstvu.
Severina i Andrea Čermak Foto: Instagram
S druge strane, Rušin je nešto povučenija i rjeđe se pojavljuje u javnosti, no njezina uloga u Severininu životu iznimno je važna. Upravo je ona odabrana za krsnu kumu Severininu sinu Aleksandru, što dovoljno govori o razini povjerenja i bliskosti.
Lorena je uspješna poduzetnica i ime koje se često spominje u beauty krugovima – mnoge poznate Hrvatice odlaze u Rijeku kako bi im upravo ona napravila trajnu šminku, po kojoj je postala prepoznatljiva.
Unatoč brojnim profesionalnim uspjesima i životu pod budnim okom javnosti, Severina očito najviše cijeni stabilnost i toplinu dugogodišnjih odnosa. Upravo taj mali, odabrani krug ljudi čini njezinu privatnu oazu – daleko od pozornice, ali čvrsto uz nju.
Severina - 2 Foto: Instagram
