Posebne veze koje traju godinama: Ove žene imaju važnu ulogu u Severininu životu

Iza blještavila pozornice i uspješne karijere, Severina godinama brižno čuva svoj mali, ali čvrsti krug najbližih ljudi. Upravo su dugogodišnja prijateljstva i kumstva temelj njezine privatne sreće, a žene koje stoje uz nju imaju posebno mjesto u njezinu životu.

Severina je kroz godine pokazala da, uz uspješnu i intenzivnu karijeru, najveću vrijednost pridaje ljudima koji su uz nju u svim životnim fazama. Iako je navikla na svjetla reflektora, privatno njeguje mali, ali čvrst krug prijatelja koji su joj oslonac i u najljepšim i u najizazovnijim trenucima.

U njezinu privatnom svijetu posebno mjesto zauzimaju dvije važne žene – njezine kume Andrea Čermak i Lorena Rušin, s kojima je vežu godine prijateljstva, povjerenja i zajedničkih uspomena.

Severina - 2 Foto: Instagram

Andrea Čermak javnosti je dobro poznata, a njihovo je kumstvo dodatno učvrstilo dugogodišnji odnos. Andrea je bila kuma na vjenčanju Severine i Igora Kojića, dok je Severina istu čast imala na njezinu vjenčanju s Hrvojem Čermakom.

Severina, Andrea Čermak Foto: Instagram

Andrea je s njim u braku od 2005. godine, zajedno imaju troje djece, a obitelj već godinama živi u Münchenu, daleko od medijske pozornosti.

Severina, Andrea Čermak Foto: Instagram

Severina i Andrea Čermak Foto: Instagram

Njihova bliskost često se može vidjeti i na društvenim mrežama. Fotografije s putovanja, zajedničkih večera ili zimovanja redovito prate emotivne poruke koje svjedoče o njihovom snažnom prijateljstvu.

Severina i Andrea Čermak Foto: Instagram

S druge strane, Rušin je nešto povučenija i rjeđe se pojavljuje u javnosti, no njezina uloga u Severininu životu iznimno je važna. Upravo je ona odabrana za krsnu kumu Severininu sinu Aleksandru, što dovoljno govori o razini povjerenja i bliskosti.

Lorena je uspješna poduzetnica i ime koje se često spominje u beauty krugovima – mnoge poznate Hrvatice odlaze u Rijeku kako bi im upravo ona napravila trajnu šminku, po kojoj je postala prepoznatljiva.

Unatoč brojnim profesionalnim uspjesima i životu pod budnim okom javnosti, Severina očito najviše cijeni stabilnost i toplinu dugogodišnjih odnosa. Upravo taj mali, odabrani krug ljudi čini njezinu privatnu oazu – daleko od pozornice, ali čvrsto uz nju.

Severina - 2 Foto: Instagram

