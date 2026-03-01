Zaručila se hrvatska influencerica za uspješnog srpskog košarkaša, njena reakcija sve je nasmijala!

Ljubav je dobila novo poglavlje na snježnoj idiličnoj kulisi, hrvatska influencerica Mirta Miler podijelila je sretne vijesti sa svojim pratiteljima.

Hrvatska influencerica Mirta Miler zaručila se za svog partnera, srpskog košarkaša Nemanju Popovića, a romantičnu snimku prosidbe podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Prosidba se dogodila na spektakularnoj snježnoj lokaciji okruženoj planinama, koja je cijelom trenutku dala gotovo filmsku atmosferu.

''Ti i ja - moj najdraži plot twist!'', napisala je uz video.

Na videu se vidi kako je njezin partner kleknuo na jedno koljeno usred zaleđenog krajolika, dok je Mirta u prvi mah ostala u šoku. Prvo je nepomično stajala, potom se okrenula s velikim osmijehom, a onda i par puta čučnula prije nego mu je pružila ruku da joj stavi prsten.

Mirta Miler - 2 Foto: Instagram

Mirta Miler - 3 Foto: Instagram

Mirta Miler - 4 Foto: Instagram

Mirta i Nemanja u vezi su od 2024. godine.

28-godišnja Miler, koja se zbog veze s košarkašem privremeno preselila u Poljsku, na TikToku ima gotovo 19 milijuna pratitelja, a poznata je po vizažističkim videima.

Mirta Miler - 17 Foto: Instagram

Mirta Miler - 23 Foto: Instagram

