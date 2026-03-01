Najprovokativnije izdanje večeri: Prozirni materijal na haljini reperice otkrio je da ne nosi grudnjak

Megan Thee Stallion pojavila se na modnoj reviji u Milanu u odvažnoj, potpuno providnoj haljini i momentalno postala glavna tema večeri.

Američka reperica Megan Thee Stallion ponovno je ukrala svu pažnju, ovoga puta na modnoj reviji u Milanu, gdje se pojavila u izuzetno odvažnoj kombinaciji koja je izazvala lavinu reakcija.

Zvijezda hita ''Savage'' stigla je u uskoj, dugoj providnoj haljini s apstraktnim uzorkom u zemljanim tonovima koja je naglasila njezinu figuru. Model dugih rukava pratio je liniju tijela, a prozirni materijal dao je cijelom izdanju dozu provokativnosti i glamura, tipičnu za Megan koja je poznata po smjelim modnim izborima.

Megan Thee Stallion - 3 Foto: Profimedia

Look je upotpunila futurističkim tamnim sunčanim naočalama i upečatljivim zlatnim naušnicama, dok je kosu nosila ravno ispeglanu i izrazito dugu, prebačenu preko jednog ramena. U ruci je držala malu crnu torbicu sa zlatnim detaljima.

Megan Thee Stallion - 2 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Kako to govore? Evo što se krije iza novog zbunjujućeg videa Kate i Williama

Dolaskom na reviju Megan je odmah privukla fotografe i poglede okupljenih, a njezina pojava na jednom od najvažnijih modnih događaja u sezoni još jednom potvrđuje njezin status globalne pop-kulturne i modne ikone. Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile fotografije s događaja, a obožavatelji su je zasuli komplimentima, hvaleći njezinu hrabrost i samopouzdanje.

Megan Thee Stallion - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Grdović shrvan nedavnim vijestima: ''30 godina smo zajedno, čuvali te svi anđeli...''

Milanski tjedan mode i ove je godine okupio brojne slavne uzvanike, no Megan Thee Stallion bez sumnje je bila jedna od najupečatljivijih gošći večeri.

Megan Thee Stallion američka je reperica, kantautorica i poduzetnica koja je postala jedna od najutjecajnijih figura suvremene hip-hop scene.

Rođena je 15. veljače 1995. u Houstonu (Teksas) pod imenom Megan Jovon Ruth Pete. Nadimak ''Thee Stallion'' dobila je još u tinejdžerskim danima zbog svoje visine i snažne pojave, a kasnije ga je zadržala kao umjetničko ime.

Megan Thee Stallion - 1 Foto: Profimedia

Svjetsku slavu stekla je 2019. godine hitom ''Hot Girl Summer'', a dodatno ju je učvrstila pjesmama poput ''Savage'' (posebno remix s Beyoncé) i globalnim megahitom ''WAP'' u suradnji s Cardi B. Poznata je po energičnom flowu, samouvjerenim tekstovima i naglašenoj poruci ženske snage i neovisnosti.

Pogledaji ovo Celebrity Iranski dron pogodio zgradu u kojoj žive Đokovićev brat i supruga, hitno su napustili luksuzni stan u Dubaiju

Tijekom karijere osvojila je brojne nagrade, uključujući i Grammyje, a osim glazbe često je u fokusu i zbog svojih upečatljivih modnih izdanja te snažne prisutnosti na društvenim mrežama.

Megan Thee Stallion - 2 Foto: Profimedia

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Kći legendarnog rokera neprepoznatljiva nakon drastičnog gubitka kilograma

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Trudna supruga crnogorskog pjevača o kaosu na Bliskom istoku: ''Nadam se da ćemo stići kući''