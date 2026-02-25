svi ih obožavamo!
Možete li nastaviti stihove starijih hitova grupe Colonia?
Piše ,
H. L.
Danas
@ 19:53
Zanimljivosti
Indira Levak u grupi Colonia
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Ako ste odrastali uz dance hitove Colonije i mislite da znate njihove stihove napamet, ovaj kviz je prava prilika da to i dokažete.
Colonia je jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih dance sastava koji je obilježio domaću glazbenu scenu brojnim hitovima i energičnim nastupima.
znate li tko je on?
Miljenika iz 90-ih danas se teško može prepoznati, karijeru su mu zakočili problemi sa zdravljem
tužna objava
Grdović shrvan nedavnim vijestima: ''30 godina smo zajedno, čuvali te svi anđeli...''
zvijezde na rubu
Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva
Najveću popularnost ostvarili su s pjevačicom
Indirom Levak, čiji je snažan vokal postao zaštitni znak grupe. Nakon što je Indira započela solo karijeru, ulogu pjevačice preuzela je Ivana Lovrić, s kojom je Colonia nastavila glazbeni put i zadržala prepoznatljiv zvuk te vjernu publiku diljem regije.
Prisjetili smo se njihovih velikih hitova i pripremili kviz u kojem trebate nastaviti stihove starijih legendarnih pjesama Colonije. Mislite da ih znate napamet?
Provjerite svoje znanje i pokušajte točno dovršiti stihove u našem kvizu!
Koliko ti je Rozga u krvi? Samo pravi fanovi mogu nastaviti stihove njezinih hitova! Kviz je
OVDJE.
Omogući obavijesti i budi uvijek u toku
OMOGUĆI OBAVIJESTI