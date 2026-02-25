Možete li nastaviti stihove starijih hitova grupe Colonia?

Ako ste odrastali uz dance hitove Colonije i mislite da znate njihove stihove napamet, ovaj kviz je prava prilika da to i dokažete.

Colonia je jedan od najprepoznatljivijih hrvatskih dance sastava koji je obilježio domaću glazbenu scenu brojnim hitovima i energičnim nastupima.

Najveću popularnost ostvarili su s pjevačicom Indirom Levak, čiji je snažan vokal postao zaštitni znak grupe. Nakon što je Indira započela solo karijeru, ulogu pjevačice preuzela je Ivana Lovrić, s kojom je Colonia nastavila glazbeni put i zadržala prepoznatljiv zvuk te vjernu publiku diljem regije.

Prisjetili smo se njihovih velikih hitova i pripremili kviz u kojem trebate nastaviti stihove starijih legendarnih pjesama Colonije. Mislite da ih znate napamet? Provjerite svoje znanje i pokušajte točno dovršiti stihove u našem kvizu!

Koliko ti je Rozga u krvi? Samo pravi fanovi mogu nastaviti stihove njezinih hitova! Kviz je OVDJE.

