Kako izgleda udovica Kemala Montena? Upoznala ga je sa 16 godina, napisao joj je pjesmu u vojsci

Postoje ljubavi koje nadžive vrijeme, a priča Kemala Montena i njegove Branke jedna je od onih koje se pamte, baš poput njegovih bezvremenskih stihova.

Legendarni kantautor Kemal Monteno, čije su pjesme obilježile generacije diljem regije, iza sebe je ostavio neizbrisiv trag na glazbenoj sceni, ali i veliku prazninu u srcima svojih najmilijih. Nakon teške bolesti koja mu je oduzela život, iza njega su ostali supruga Branka, kći Adriana i sin Đani.

Njegova životna priča, baš poput stihova koje je pisao, bila je prožeta emocijama, odanošću i velikom ljubavlju. A ona najvažnija započela je kada je imao samo 18 godina.

Kemal Monteno i supruga Branka - 2 Foto: Robert Anic/Pixsell

Branku je upoznao dok je ona imala 16, u šetnji sarajevskim Korzom — mjestu gdje su se tada mladi družili jer, kako je Branka jednom ispričala, nije bilo kafića, već su se jednostavno šetali i razgovarali.

''Bila je to ljubav na prvi pogled. Od prvog dana bili smo zajedno. Poštovali smo se, nismo se svađali. Upoznali smo se u šetnji na Korzu u Sarajevu. On je tada već pjevao, a hit mu je bila pjesma ''Lidija''. Ja nisam imala pojma tko je on, rekla mi je prijateljica'', prisjetila se Branka jednom prilikom.

Kemal Monteno i supruga Branka - 1 Foto: Robert Anic/Pixsell

Njihova veza brzo je postala ozbiljna. Bili su nerazdvojni, a kada je Kemal otišao na odsluženje vojnog roka u Jastrebarsko, Branka ga je često posjećivala. U to vrijeme vojska je trajala godinu i pol, no ni udaljenost nije mogla narušiti njihovu povezanost.

Nedugo nakon njegova povratka iz vojske, uslijedila je i prosidba — spontana, ali odlučna. Branka je često odlazila kod njega na Koševo, što njezinoj strogoj majci nije bilo po volji.

''Kad je jednu večer došao po mene, mama je rekla: ‘Djeco, ovako više ne može. Prijatelji me svaki dan pitaju zašto Branka ide svaku večer na Koševo?’ Kemo je na to samo rekao da ćemo se vjenčati u lipnju'', ispričala je.

Pogledaji ovo Celebrity Kako to govore? Evo što se krije iza novog zbunjujućeg videa Kate i Williama

Iako se njezina starija sestra udavala samo mjesec dana kasnije, a majka je brinula o troškovima, Kemal je pokazao odlučnost i snalažljivost. Otišao je u tadašnji Jugoton, uzeo predujam ugovora koji je potpisao i tim novcem organizirao vjenčanje 1971. godine.

Branka Monteno i kći Adrijana i sin Đani Foto: Robert Anic/Pixsell

U braku su proveli gotovo četiri i pol desetljeća. Isprva su živjeli kod njegovih roditelja, a nakon rođenja kćeri Adriane kupili su stan. Dvije godine kasnije rodio se i sin Đani, čime je njihova obitelj postala potpuna.

Koliko mu je Branka značila, pokazuje i pjesma ''Jedne noći u decembru'', koju joj je posvetio. Njezina priča krije poseban, gotovo filmski detalj.

Branka Monteno Foto: Zarko Basic/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Grdović shrvan nedavnim vijestima: ''30 godina smo zajedno, čuvali te svi anđeli...''

''Tekst te pjesme poslao mi je iz vojske za rođendan. Napisao ga je na straži, na kutiji cigareta. Kad se vratio iz vojske, uglazbio je pjesmu i izveo je na jednom festivalu. Nije imala neki uspjeh, no kasnije je postala popularna. Zanimljivo je da tada još nismo imali sina, a on je u njoj pjevao o našem sinu'', otkrila je Branka svojevremeno za Večernji list.

A znate li koje tragične priče se kriju iza bezvremenskog hita ''Bacila je sve niz rijeku''? Više čitajte OVDJE.

Kviz o Kemalu Montenu riješite OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Iranski dron pogodio zgradu u kojoj žive Đokovićev brat i supruga, hitno su napustili luksuzni stan u Dubaiju

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Kći legendarnog rokera neprepoznatljiva nakon drastičnog gubitka kilograma

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Trudna supruga crnogorskog pjevača o kaosu na Bliskom istoku: ''Nadam se da ćemo stići kući''