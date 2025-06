Znate li koje tragične priče se kriju iza bezvremenskog hita ''Bacila je sve niz rijeku''?

Iza pjesma ''Bacila je sve niz rijeku'' kriju se dvije tragične ljubavne priče.

Pjesma "Bacila je sve niz rijeku", koju je 1974. godine izvela sarajevska grupa Indexi, duboko je emotivna balada koja je nastala iz stvarnih, bolnih ljubavnih iskustava dvojice velikih glazbenika - pjevača Davorina Popovića i kantautora Kemala Montena.



Tekst pjesme spoj je dviju istinitih priča. Prva se odnosi na Davorina Popovića, koji je bio u ozbiljnoj vezi s djevojkom iz Sarajeva. Planirali su brak, a ona je ostala trudna. Međutim, uoči vjenčanja, djevojka je odlučila prekinuti trudnoću i otići u Ameriku, ostavivši Davorina bez riječi i objašnjenja. Ova bolna epizoda pretočena je u stihove:

"Nosila je našu ljubav, našu sreću, prvi cvijet, bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet" .

Druga priča dolazi od Kemala Montena, koji je kao mladić bio zaljubljen u djevojku iz Čapljine. Bez ikakvih informacija o njezinu prebivalištu, otišao je u Čapljinu u potrazi za njom. Na kraju ju je pronašao kako bosa prodaje cvijeće na ulici, što je ostavilo snažan dojam na njega.

''Što ću, zaljubio se. Pođem ja u Čapljinu nju potražiti, odem onim ćirom do tamo. Lutam, gledam hoću li je negdje sresti, ništa ne znam, ni gdje živi, ma ništa... I idem tako po onoj Čapljini, ljeto, osamdeset stupnjeva, i odjednom, na nekom ćošku, stoji ona, bosa, a oko nje, cvijeće. Prodaje cvijeće. I meni tako ta slika ostane. Otud ti je ''stajala je usred bašte ko najljepši cvijet'', otkrio je jednom prilikom Monteno.

Melodiju pjesme komponirao je basist Indexa, Fadil Redžić, tijekom turneje po Sovjetskom Savezu. Dok je bio daleko od svoje supruge, obuzela ga je tuga, pa je u hotelskoj sobi zasvirao na gitari i tako stvorio osnovu za ovu bezvremensku pjesmu. Nakon povratka, melodiju je predao Kemalu Montenu, koji je brzo napisao tekst, iako su neki članovi benda isprva bili skeptični prema njegovoj emotivnosti .

''Onda sam dao Kemi i on se zaljubio i to je sročio, a meni se to nije svidjelo u prvi mah, taj tekst, usred terase… ali poslije mi je odgovarala, izuzetan tekst'', rekao je Fadil jednom prilikom.

"Bacila je sve niz rijeku" nije odmah postala hit, ali je s vremenom stekla status evergreena. Pjesma je doživjela brojne obrade, među kojima se ističe verzija Crvene jabuke.

