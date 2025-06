Glazbenik s 26 milijuna prodanih albuma vraća se u Hrvatsku!

Nekad je igrao vaterpolo te se bavio plivanjem. Umalo je na Olimpijskim igrama predstavljao Jamajku, a danas je Sean Paul s 26 milijuna prodanih albuma vjerojatno njihov najveći izvozni proizvod. Taj glazbenik, nakon 8 godina, vraća se u Hrvatsku, a prije toga iz Sjedinjenih Američkih Država javio se našoj Dijani Kardum za IN magazin.

Ako postoji glas koji može rasplesati cijeli klub – to je definitivno Sean Paul. Jamaikanski hitmejker već više od dvaju desetljeća dominira svjetskom scenom. Nakon što je 2017. godine nastupio na Zrću, ovoga se puta vraća u Zagreb.



''Jako sam sretan što mogu širiti svoju glazbu po različitim dijelovima svijeta. Prvi put kad sam došao u Hrvatsku, bio je jako dobar osjećaj, veselim se izaći na ulicu, probati dobru hranu tradicionalnu. Radimo više stvari za društvene mreže pa ćemo izaći na ulice'', rekao nam je Sean.

S bezbrojnim hitovima i turnejama u više od 120 zemalja, Sean Paul je vjerojatno najveći jamajčanski izvozni proizvod, najveća globalna zvijezda koju je "mali otok s velikim zvukom" ikada iznjedrio.



Što vas čini tipičnim Jamajčaninom?

''Način na koji govorim, volimo male razgovore. Stav nam je spicy kao i hrana. Te me stvari čine Jamajčaninom. Ako nisi jeo bona cheese and pate, nisi Jamajčanin'', objasnio nam je.

Na početku svojih pjesama uvijek kaže isto, a sada je i demistificirao značenje. Pa ako ste mislili da kaže svoje ime – u krivu ste. Sean Paul zapravo izgovori ime Chaundera Paula, igrača kriketa.

Kaže So mi go so dem – što to znači?

''Check this out... DJ-i i veliki zabavljači u Jamajci kažu tako neke stvari i to se zadrži. Ne sjećam se tko je to prvi rekao, ali znači kao – 'pazite sad'''.

Već s 10 godina znao je da se želi baviti glazbom. Njegova je majka štedjela da bi mu kupila sintejsajzer. A baš poput roditelja i on se bavio sportom, pa je tako gotovo predstavljao Jamajku u plivanju na Olimpijskim igrama.

Kad ste bili mlađi, igrali ste vaterpolo i bili ste plivač.



"Plivao sam za Jamajku.. moji mama i tata plivali su u 60-ima za Jamajku, oboje su bili prvaci, bacali bi me u vodu''.

Jamajka je i dalje njegov dom, gdje odrastaju i njegova djeca – 8-godišnji sin Levi i 5-godišnja kći Remi.



''Njima se sviđa i jedno i drugo... Vole izaći van i igrati se iako i oni vole iPad. Moj sin voli sport, jako ga zanima nogomet, više nego išta, voli plivanje. Prije nego što ga odvedemo u školu, pojede doručak i istrči van, voziti bicikl na nekoliko minuta. Došao je kući neki dan i rekao da je napisao pjesmu o Bogu, a ja sam rekao: 'daj da čujem', nije mogao otpjevati, ali pokazao mi je što je napisao. Moja kći voli ples, igra košarku, ali ima samo 5 godina'', objasnio nam je.

Sean Paul trenutačno je na turneji, nakon američkog dijela dolazi u Europu. A priznaje kako mu je s godinama na turnejama sve teže.



''Teško mi je biti razdvojen od djece. Moram im objasniti zašto, moja kći plače i kaže – 'ti si tako popularan, to je previše.' Bude mi teško.''

Danas, kad ne snima hitove i ne puni dvorane, Sean Paul s guštom zalijeva svoj vrt.



''Zasadio sam vrt u dvorištu, imam paprike....''

Iz vrta će ravno na stage, a već 28. lipnja dašak Jamajke donijet će na zagrebački Jarun.



