Maja i Šime u izlasku za pamćenje: Šuput nakon spektakla pala u zagrljaj folk-kolege

Splitska dvorana Gripe gorjela je na koncertu Bobana Rajovića, a dio uzavrele atmosfere iz backstagea sa svojim je pratiteljima podijelila i Maja Šuput.

Maja Šuput ponovno je oduševila pratitelje na Instagramu, a ovaj put podijelila je djelić atmosfere s velikog glazbenog spektakla u Splitu.

Popularna pjevačica objavila je fotografiju iz backstagea dvorane Gripe, gdje je pozirala u društvu partnera Šime Eleza, domaćina večeri Bobana Rajovića te kolege Joška Čaglja Jole. Vesela ekipa okupila se nakon Bobanova koncerta, a osmijesi na njihovim licima jasno govore kako je večer bila ispunjena dobrom energijom i još boljom zabavom.

''Backstage crew'', napisala je Maja u opisu.

Podsjetimo, Boban Rajović održao je koncert u prepunoj dvorani Gripe u Splitu nakon 10 godina, a podršku su mu, osim publike, pružili i brojni kolege s estrade.

