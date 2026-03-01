Maja i Šime u izlasku za pamćenje: Šuput nakon spektakla pala u zagrljaj folk-kolege

Splitska dvorana Gripe gorjela je na koncertu Bobana Rajovića, a dio uzavrele atmosfere iz backstagea sa svojim je pratiteljima podijelila i Maja Šuput.
Popularna pjevačica objavila je fotografiju iz backstagea dvorane Gripe, gdje je pozirala u društvu partnera Šime Eleza, domaćina večeri Bobana Rajovića te kolege Joška Čaglja Jole. Vesela ekipa okupila se nakon Bobanova koncerta, a osmijesi na njihovim licima jasno govore kako je večer bila ispunjena dobrom energijom i još boljom zabavom.
''Backstage crew'', napisala je Maja u opisu.
Podsjetimo, Boban Rajović održao je koncert u prepunoj dvorani Gripe u Splitu nakon 10 godina, a podršku su mu, osim publike, pružili i brojni kolege s estrade.
