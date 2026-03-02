Poslije Eurosonga nestala je iz javnosti: Gdje je danas zvijezda koja je osvojila Srbiju?

I dok su njezine kolegice iz benda Moje 3 i dalje medijski prisutne, Mirna Radulović bila je prisiljena povući se iz javnosti.

Godine 2013. Srbiju je na Eurosongu predstavljao girlbend Moje 3, kreiran specijalno za ovu priliku. Tri djevojke - Sara Jovanović, Nevena Božović i Mirna Radulović - bile su finalistice emisije "Prvi glas Srbije", no njihova jedina zajednička pjesma "Ljubav je svuda" nije donijela sreću Srbiju na najvećem svjetskom glazbenom natjecanju, ne plasiravši se u finale.

Nedugo poslije Eurosonga, gotovo tiho i neprimijetno, trio se razišao i otišao različim glazbenim putevima.

Mirna Radulović - 3 Foto: Profimedia

I dok su Nevena Božovć i Sara Jovanović, poznatija i kao Sara Jo, i dalje glazbeno aktivne i u medijima, pobjednica "Prvog glasa Srbije" Mirna Radulović je praktički nestala iz javnosti. Danas 33-godišnja Subotičanka nedavno se vratila u središte pozornosti povratkom na srpski izbor za Eurosong, gdje je u finalu osvojila posljednje mjesto u finalu s pjesmom "Omaja".

Mirna Radulović - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Mirna Radulović - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Nastup je popratila i promjenom imidža, zbog koje je mnogi nisu prepoznali.

Iako se nije čulo dugo za nju, Radulović nije bila potpuno van svijeta glazbe.

"Malo sam se povukla kad su mediji u pitanju, ali sam se i te kako bavila glazbom", ispričala je Mirna za Blic.

Dodala je i kako je jedan od razloga tužba zbog neisplate nagrade koju je ostvarila pobjedom na "Prvom glasu Srbije".

"Zapravo više faktora je utjecao na splet okolnosti koji je bio tu da se povučem. Osvojila sam prvu nagradu, album u vrijednosti od 100.000 evra jer je nisam dobila. I dalje se sudim, već 10 godina smo u tom sudskom procesu. Imala sam želju i te kako ulagazi u svoju karijeru, ali u tom trenutku nisam imala novca, jer je u planu bio taj album o kojem pričamo. Nisam samim tim ni išla u medije jer nisam imala što da pokažem. Izbacivala sam pjesme, ali se trebao dogoditi album koji se na kraju nije otvario, a vrijeme je prolazilo. Na kraju sam shvatila da ja taj album neću ni dobiti", poručila je Mirna kojoj je ovo bila treća godina da se prijavljuje za Pesmu za Evroviziju.

Mirna Radulović - 2 Foto: Profimedia

Dodala je i kako se još uvijek čule s Božović i Jo.

"Nas tri smo i dalje u kontaktu, prije svega smo ostvarile divno prijateljstvo. Volim i Nevenu i Saru mnogo, javile su mi se i podržale su me i tokom ovog natjecanja. Nismo se previše sretale na svirkama da tako kažem, ali na početku jesmo i te kako", otkrila je Radulović, koja je potvrdila da je već četiri godine u vezi s MMA borcem Nikola Đurđevom.

