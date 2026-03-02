Glazbeni velikan proslavio 50 godina karijere velikim koncertom, na kojem su bili i brojni gosti!

Zlatko Pejaković velikim koncertom u KD Vatroslav Lisinski je proslavio 50 godina karijere.

Istinski kralj zabave Zlatko Pejaković u nedjelju je u rasprodanoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski proslavio 50 godina karijere!

Njegovih pola stoljeća na sceni, mnoštvo bezvremenskih hitova, preko 30 studijskih albuma, samo su neke od crtica iz blistave karijere rođenog Osječanina sa zagrebačkom adresom koji je u Lisinskom održao koncert za pamćenje.

Zlatko Pejaković - 4 Foto: Jurica Cvitanić/PR

Pejaković je svoj slavljenički koncert otvorio pjesmama „Etida“ i „Ove noći jedna žena“, a potom uz zborno pjevanje publike nastavio nizati svoje uspješnice iz svih etapa karijere - „Ćao i piši mi“, „Obriši suze mama“, „Svirajte mi pjesmu njenu“, „Rijeke tiho teku“, „Kad napuste te svi“, „Kad prođe sve“, „Nemoj Dunave“, „Ako odem prijatelji“, „Tko ti spava s desne strane“, „Rujno vino“ i mnoge druge. Dakako, na repertoaru su se našli i mega-hitovi „Čerge“, „Živio bi kao kralj“, „Neću“ i „Nećemo noćas doma“, a Pejaković je koncert zatvorio pjesmom „Misli svatko da je meni lako“.

Zlatko Pejaković - 1 Foto: Jurica Cvitanić/PR

Koncert je vodio Branko Uvodić, a Zlatku Pejakoviću na sceni Lisinskog pridružila su se i dvojica velikih prijatelja – Tonči Huljić i Vlado Kalember. Kao gosti Pejakovićeve posebne večeri zapjevali su i Petar Šegedin Pjero, Providenca i Davor Borno. Tonči Huljić je inače autor brojnih Pejakovićevih hitova, a na koncertu su zajedno izveli pjesme „Nesretnik sam“ i „Bila mi je sve“, dok je Kalember sa Zlatkom zapjevao pjesmu „Zaboravi sve“ koju je napisao za Pejakovića osamdesetih godina. Inače, uz Huljića i Kalembera hitove koji su obilježili Zlatkovu sjajnu karijeru pisali su neki od najpoznatijih autora ovih prostora, od Kornelija Kovača, Zrinka Tutića, Marija Mihaljevića, pa sve do Dražena Zečića, a mnoge je pjesme Pejaković sebi napisao sam. Takav je slučaj s danas već kultnom pjesmom „Čerge“ koju je napisao sa samo 17 godina.

Zlatko Pejaković Foto: Jurica Cvitanić/PR

Uvijek autentičan i svoj, karizmatični Pejaković je tijekom svojih 50 godina na sceni postao jedan od najvoljenijih pjevača našeg podneblja i živa legenda zabavne glazbe koju bezuvjetno poštuju i vole najrazličitije generacije publike. Upravo je u toj atmosferi naš glazbeni velikan proslavio svoju zlatnu obljetnicu u Lisinskom, uz euforiju publike koja je velik dio koncerta provela na nogama, iskrenu razmjenu emocija i neponovljivu glazbenu feštu koja je trajala gotovo puna tri sata!

Zlatko Pejaković - 3 Foto: Jurica Cvitanić/PR

