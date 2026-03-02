Kako Hrvatska trenutno stoji na kladionicama? Evo što kažu prve eurovizijske kvote

Nakon 23 odabrane pjesme, hrvatske predstavnice LELEK trenutno su 17. favoritkinje za pobjedu na Eurosongu.

Ostalo je još dva i pol mjeseca do Eurosonga 2026., za kojeg su trenutno izabrane 23 pjesme. Hrvatska je među prvima odabrala svoju predstavnicu - "Andromeda" u izvedbi sastava LELEK, koje će se natjecati u prvom polufinalu u utorak 12. svibnja.

Iako je još ostalo za predstaviti trećinu pjesama, zanimljivo je vidjeti trenutno stanje kladionica.

Galerija 11 11 11 11 11

Eurosong 2026. kladionice Foto: Screenshot

Pogledaji ovo Celebrity Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''

Prema trenutnom stanju, koje se može iščitati na portalu Eurovisionworld, Hrvatska se nalazi na 17. mjestu s 1% šansi za pobjedom na natjecanju te kvotama koje variraju od 50 do 85. To je otprilike na istoj poziciji i dan nakon pobjede na Dori.

Lelek Foto: Josip Moler/Cropix

LELEK - 2 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Lelek - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell

LELEK - 4 Foto: Neva Zganec/PIXSELL

U danima dok još nije mnogo novaca uplaćeno u kladionice, najviše šanse se daje finskim predstavnicima Lindi Lampenius i Peteu Parkkonenu s pjesmom "Liekinheitin" (19%), čije se kvoze smanjuju na svakom novom objavom. Među prvih troje još su se našli i Grk Akylas s pjesmom "Ferto" (11%) te Danac Søren Torpegaard Lund s izdanjem "Før vi går hjem". Najmanje šanse za pobjedu ima crnogorska predstavnica Tamara Živković.

Lelek Foto: Neva Zganec/Pixsell

Lelek Foto: Neva Zganec/Pixsell

Tko će predstavljati Italiju, saznajte OVDJE.

Svoje predstavnike izabrali su i Srbi o čemu više čitajte OVDJE.

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Kako izgleda kći Mr. Beana? Očeva prezimena odrekla se nakon njegove afere

1/39 >> Pogledaji ovu galeriju +34 Zanimljivosti Znate li tko je supruga Roberta Prosinečkog? Njihova ljubav zaiskrila je na prvi pogled

Pogledaji ovo Celebrity Branko Đurić Đuro prozvao Europljane zbog sukoba na Bliskom istoku: ''Kakvo licemjerje!''

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova pokazala predivnu mamu, svi su iznenađeni njezinom mladolikošću!