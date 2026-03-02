Lijepa voditeljica na Instagramu objavila najljepše vijesti: ''Stiže najljepše proljeće''

Fotografija i emotivni opis na Instagramu Edine Pršić Babić otkrili su prekrasne vijesti.

Voditeljica Edina Pršić Babić podijelila je s pratiteljima na društvenim mrežama najljepše moguće vijesti - trudna je.

Naime, na društvenim mrežama objavila je fotografiju na kojoj ponosno pokazuje trudnički trbuh.

''Stiže najljepše proljeće'', napisala je emotivno uz objavu.

Čestitke su se ubrzo počele nizati u komentarima, a brojni pratitelji nisu skrivali oduševljenje i sreću zbog lijepih vijesti koje je podijelila s javnošću. Ispod objave javili su joj se i Marco Cuccurin, Katarina Baban, Martina Stjepanović Meter te brojni drugi.

''Aaa divno, čestitke predivna i draga Edina. Zaslužuješ sve najbolje'', ''Čestitam'', ''Divota, čestitam ljepotice'', ''Čestitke ljepotice'', ''Mamica'', ''Do neba i natraga, najljepše i najveće čestitke'', ''Predivna fotkica'', ''Čestitam od srca'', samo je dio komentara s Instagrama.

Inače, lijepa voditeljica je u braku sa Stjepanom Babićem, nogometnim trenerom.

