Šibenski inat stiže u Survivor: Marko kaže da ga je ova životna lekcija najviše oblikovala!

Marko Lambaša jedan je od kandidata nove sezone Survivora. Fitness instruktor i poduzetnik u show ulazi s jasnim ciljem i natjecateljskim mentalitetom, spreman testirati izdržljivost i karakter u ekstremnim uvjetima. U razgovoru za naš portal otkrio nam je što ga pokreće i koliko daleko je spreman ići.

Fitness instruktor i poduzetnik, Marko Lambaša u Survivor ulazi spreman testirati vlastite granice. Uz razvoj sportskog centra nove generacije, rad u car & boat wrappingu te izradu unikatnih epoxy/drvo stolova, njegov svakodnevni život već je ispunjen disciplinom i izazovima. No ovaj put odlučio je napraviti korak dalje — prema najzahtjevnijem izazovu dosad.

Odluka o prijavi, priznaje, nije bila slučajna.

''Presudni trenutak bi bio trenutak kad sam osjetio da mi treba nešto veće od svakodnevnih izazova, a i dosta pozitivnog utjecaja imala je i moja zaručnica kad mi je rekla da dovoljno već živim disciplinu i hrabrost svaki dan, pa zašto to nebi pokazao i na najvećoj pozornici'', priča nam Marko.

U Survivor ne ide zbog slave, već zbog osobnog testa.

''Pa rekao bih da ne idem u Survivor zbog slave, nego po potvrdu samom sebi da mogu izdržati sve kad je najteže'', tvrdi.

Kada govori o svojim adutima, jasno ističe disciplinu kao temelj svega što radi.

''Moja najveća prednost je disciplina – kad zacrtam cilj, nema povratka. A mana…hmmm, vjerojatno tvrdoglavost. Ne volim odustajanje, ni kod sebe ni kod drugih''.

Glad, umor i manjak sna ne romantizira, ali ni ne dramatizira.

Marko Lambaša, Survivor - 4 Foto: Privatan album

''Pa realno glad i manjak sna utječu na svakoga. Ali kod mene to probudi dobro poznati šibenski inat. Mogu biti "kraći" na riječima, ali ne odustajem – tada tek dokazujem sebi koliko mogu'', kaže.

Mentalnu čvrstoću, dodaje, nije stekao u jednom trenutku, nego godinama rada i odgovornosti.

''Pa nisanm došao iz komfora. Gradio sam sebe kroz rad, disciplinu i odgovornost. Kad si sam svoj oslonac i uz pripomoć od najbližih, mentalno očvrsneš – i zato znam da mogu izdržati Survivor''.

U njegovu životu nije bilo dramatičnih lomova, ali bilo je izazova koji su tražili strpljenje.

''Nije tu kod mene bilo nekakvih velikih dramatičnih trenutaka kroz život, više su to nekakvi paralelni trenutci kad primjerice gradiš posao i snosiš odgovornost za egzistenciju, pa se pitaš jesi li na pravom putu, kad puno radiš a rezultati kasne, sumnje i umor....tu naučiš ostati strpljiv, dosljedan sebi i ne odustati''.

Marko Lambaša, Survivor - 8 Foto: Nova TV

U timu se ne opterećuje titulama.

''Ne treba meni titula vođe da bih vodio. Kad treba povući, povući ću. Kad treba slušati, slušat ću...'', kaže.

Iako priznaje da su emocije dio igre, jasno razdvaja osjećaje od odluka.

''Emocije su dio igre, ali odluke moraju biti racionalne. Jako teško je izdati nečije povjerenje, a još teže odustati od vlastitog cilja. Ne bih nikoga napao bez razloga, ali neću ni žrtvovati sebe samo da bih ispao dobar'', objasnio nam je.

Kod ljudi cijeni jednostavne, ali ključne vrijednosti.

Marko Lambaša, Survivor - 6 Foto: Privatan album

''Kod ljudi me najviše izbaci iz takta neiskrenost i igranje igrica iza leđa, a privuku me ljudi koji imaju čvrst karakter, iskreni su i ne paničare kad je najteže''.

Jedna životna lekcija posebno ga je oblikovala.

''Definitivno bi bila ta da ipak moraš sam sebi biti na prvom mjestu i da moraš preuzeti odgovornost za vlastiti put i tako shvatiš da rezultati dolaze kroz strpljenje i rad....ponovio bi uvijek to jer me to oblikovalo u osobu koja sam danas''.

Na etikete drugih ne obraća previše pozornosti.

''Mislim da svatko od nas ima nekakvu "etiketu" od strane drugih ljudi, i to je sastavni dio života, ali pravu emociju, karakter i osobnu širinu najbitnije je iskazivati svom krugu ljudi'', govori.

Marko Lambaša, Survivor - 2 Foto: Privatan album

Njegova svakodnevica i Survivor, kaže, dva su potpuno različita svijeta.

''Svakodnevni život/Survivor, dva različita svijeta....ali s obzirom da mi je hobi airsoft, a to je kombinacija taktike, kretanja i mentalne pripreme, Survivor neće biti tolika nepoznanica'', tvrdi.

Reakcije obitelji bile su očekivano podijeljene.

''Reakcije su bile mješavina brige i podrške, ali ljudi koji me poznaju znaju da odluke donosim instiktivno i da sam u biti to ja, Survivor, pomicanje i ispitivanje vlastitih granica''.

Najveća snaga dolazi mu iz privatnog života.

''Uz roditelje i moje dvoje djece, najveća podrška mi je moja zaručnica. Ona je ujedno moj motiv i razlog jer mi njezina podrška daje mir i dodatnu snagu da prihvatim ovakve izazove'', otkrio je.

Marko Lambaša, Survivor - 1 Foto: Nova TV

A na prvi dojam, priznaje, ponekad zna biti pogrešno shvaćen.

''Pa rekao bih da da, ponekad me ljudi baš krivo protumače jer u većini situacija reagiram instiktivno, po osjećaju u trenutku, što je za njih možda nepoznanica, a na kraju se ispostavi da je to baš tako'', kaže.

U Survivor ulazi s jasnim ciljem — pobijediti. No još važnije, želi svojim primjerom pokazati djeci da se granice pomiču samo onda kada se usudiš izaći iz zone komfora.

