Znate li tko je naša najpoznatija influencerica? Prati je čak 18 milijuna ljudi!

Mirta Miler hrvatska je influencerica i makeup umjetnica koja je svjetsku popularnost stekla zahvaljujući kreativnim transformacijama na TikToku.
Hrvatska influencerica Mirta Miler zaručila se za srpskog košarkaša Nemanju Popovića, a romantičnu snimku prosidbe podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Vijest o zarukama brzo se proširila internetom, a mnogi su se zapitali tko je atraktivna dama koja je osvojila srce poznatog sportaša.
Mirta je svjetski poznata influencerica koja se 2019. godine probila na TikToku zahvaljujući svojim upečatljivim makeup transformacijama.
Mirta Miler Foto: Instagram
Pod korisničkim imenom mimiermakeup brzo je osvojila publiku, a danas je na toj platformi prati čak 18,7 milijuna pratitelja, dok na Instagramu ima 2,2 milijuna pratitelja.
@mimiermakeup
give me a new challenge baddies🤭 historically accurate bebot has beeen served, tutorial posted♬ Original Sound - Unknown
Prošle godine magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a prije nego što se u potpunosti posvetila društvenim mrežama, karijeru je započela u bankarskom sektoru.
Ipak, ljubav prema šminkanju, koja je počela još u osnovnoj školi, odvela ju je u potpuno drugom smjeru, zbog čega danas gradi uspješnu međunarodnu karijeru.
Mirta Miler - 15 Foto: Instagram
U prosincu 2023. godine Mirta se našla u fokusu javnosti zbog videa vezanog uz film ''The Color Purple''. U objavi je obojila pramenove perike u ljubičasto, istaknuvši kako je inspiraciju pronašla upravo u filmu. Dio publike smatrao je da takav pristup nije primjeren s obzirom na to da film obrađuje osjetljive teme povezane s iskustvima afroameričke zajednice.
Mirta Miler Foto: Instagram
Video je nakon toga uklonjen, a Mirta se potom oglasila na društvenim mrežama i javno ispričala, priznajući da se nije dovoljno informirala o temi. Iste je godine pokrenula i podcast pod nazivom ''Memecast'', koji danas više nije aktivan.
Mirta na društvenim mrežama otvoreno govori i o estetskim korekcijama kojima se podvrgnula, ne skrivajući detalje od svojih pratitelja. Gotovo svaki video koji objavi bilježi milijunske preglede i velik broj reakcija, što potvrđuje njezin snažan utjecaj na globalnoj sceni.
@mimiermakeup
I was always transparent about the things I had done but I had the need to repeat this ONE MORE TIME🤭 I’m real but my body and face are definitely FAKE♬ original sound - Mirta Miler
Njezina ljubavna priča sa srpskim košarkašem krenula je 2024. godine, a par trenutačno živi u Poljskoj.
Nedavno je nakon prozivki na društvenim mrežama progovorila o teškom razdoblju, a detalje saznajte OVDJE.
