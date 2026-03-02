Senzacija Formule 1 oženila se u tajnosti, poseban trenutak s vjenčanja preplavio je mreže!

Snimka koja kruži društvenim mrežama prikazuje Charlesa Leclerca i njegovu novopečenu suprugu kako u glamuroznom izdanju napuštaju slavlje u Monaku

Vozač Formule 1 Charles Leclerc i njegova dugogodišnja partnerica, influencerica Alexandra Saint Mleux, vjenčali su se, iako zasad nisu davali službene izjave kojima bi to izravno potvrdili. Ipak, činjenica da je Alexandra na Instagramu promijenila prezime jasno daje do znanja da su izrekli sudbonosno ''da''.

Romantična ceremonija održala se u njegovom rodnom Monaku, a jedan trenutak bio je dovoljan da svadbu mnogi prozovu ''vjenčanjem godine'', piše Daily Mail.

Charles Leclerc i Alexandra Saint Mleux Foto: Profimedia

Naime, na videu koji se munjevito proširio društvenim mrežama vidi se kako Leclerc i njegova novopečena supruga napuštaju slavlje u velikom stilu, vozeći se slikovitom obalnom cestom u legendarnom Ferrariju 250 Testa Rossa iz 1957. godine, vrijednom oko devet milijuna funti. Alexandra je pritom nosila bijelu haljinu i držala buket cvijeća, dok je Leclerc bio odjeven u bijelo odijelo.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li koji rođendan slavi Anica Kovač? Osvanule su fotke s glamurozne fešte!

Video pogledajte OVDJE.

Charles Leclerc i Alexandra Saint Mleux Foto: Profimedia

Njihova ljubavna priča započela je početkom 2023. godine, isprva daleko od očiju javnosti. Prvi put su zajedno viđeni na Tjednu mode u Parizu, no tada nisu javno komentirali svoj odnos. Leclerc je kasnije potvrdio da je u vezi, ali bez otkrivanja identiteta partnerice, dok su vezu službeno potvrdili zajedničkim pojavljivanjem na Wimbledonu iste godine.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda kći Mr. Beana? Očeva prezimena odrekla se nakon njegove afere

Zaruke su objavili u studenom 2025. godine. Leclerc je tada na Instagramu podijelio romantične fotografije na kojima se pojavio i njihov pas Leo.

Prema procjenama stručnjaka, zaručnički prsten koji nosi Alexandra vrijedi najmanje 400.000 funti, dok se Leclercovo bogatstvo procjenjuje na oko 92 milijuna funti, piše Daily Mail.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Pogledajte kako je Jennifer Aniston vilu vrijednu 21 milijun dolara prilagodila novom partneru!

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Naš influencer pokazao cijeli proces transplantacije i podijelio prve rezultate!

Pogledaji ovo Celebrity Šibenski inat stiže u Survivor: Marko kaže da ga je ova životna lekcija najviše oblikovala!