Survivor kandidatkinja koja ne misli glumiti: ''Ljudi me krivo procijene, neka''

Ana Modrušan jedna je od novih natjecateljica Survivora koja otvoreno priznaje da u show ulazi jer joj treba promjena. Aktivna, temperamentna i bez dlake na jeziku, spremna je testirati vlastite granice u Dominikanskoj Republici – i pritom ostati svoja.

Ana Modrušan u Survivor ne ulazi iz hira, nego iz potrebe za promjenom. U trenutku kada joj je, kako kaže, svakodnevica postala previše predvidljiva, odlučila je napraviti rez i potražiti nešto što će je izbaciti iz zone komfora.

''Presudan trenutak da se prijavim u Survivor je bio osjećaj da mi je sve oko mene postalo dosadno, zasićenost svime, a ja ne volim dosadu'', priznala nam je.

Od ovog iskustva nema strogo definirana očekivanja, ali promjenu smatra nečim nužnim i pozitivnim.

Galerija 6 6 6 6 6

''Ne znam što će mi Survivor donijeti… promjene svakako, a mislim da je svaka promjena dobra, reset u svakom slučaju!''.

Kada govori o svojim adutima, jasno ističe mentalnu snagu, ali ne skriva ni slabosti.

''Najveća prednost: glava i upornost, a najveća slabost: osjetljivost, brzopletost i ishitrenost''.

Ana Modrusan, Survivor - 11 Foto: Privatan album

Ekstremni uvjeti, priznaje, neće joj biti potpuno strani — ali pritisak nije nešto što obožava.

''Neispavana sam često, tako da za to ne brinem, od gladi neću umrijeti, pod pritiskom.. ne volim pritisak.. borim se u svakom slučaju'', govori.

Na pitanje je li je život već očvrsnuo za ovakav izazov, odgovara u svom stilu.

''Prošla sam puno životnih situacija, ja se u Dominikanu idem odmoriti'', kaže sa smijehom.

Ne veže svoju osobnost uz jedan konkretan događaj, već smatra da je oblikovana iskustvom i vremenom.

Ana Modrusan, Survivor - 10 Foto: Privatan album

''Ne definira me jedno iskustvo, danas sam ovakva kakva jesam upravo zbog staža''.

U timskom okruženju vidi sebe i kao lidera i kao suradnika, ali ne i kao osobu koja će igrati iz sjene.

''Mogu biti vođa i timski igrač, tihi strateg teško''.

Granice u igri ima jasno postavljene.

''Ne okrećem leđa u Survivoru'', poručila je.

Kod ljudi cijeni jasne karakterne crte, ali priznaje da je temperamentna.

''Kod ljudi me privlači autentičnost, iskrenost i dosljednost. Iz takta me može izbaciti ili sve ili ništa''.

Ana Modrusan, Survivor - 6 Foto: Privatan album

Kada govori o životnim odlukama, svjesna je da bi upravo ova mogla biti prekretnica.

''Životne odluke.. mislim da će to biti odlazak u Survivor, vidjeti ćemo hoću li je ponoviti'', kaže nam.

Privatno vodi iznimno aktivan život, što je potpuna suprotnost onome što je čeka u Dominikanskoj Republici.

''Radim u apoteci, operiram sve i svašta, nemam mira, od trčanja, teretane, yoge, pilatesa, čitanja, putujem kad god mogu, zasjedanja sa prijateljima.. sve ono što u Surviveru neću raditi. Doslovno''.

Reakcije najbližih bile su, kaže, očekivane.

Ana Modrusan, Survivor - 4 Foto: Nova TV

''Moji najbliži su se uhvatili za glavu, onda me maksimalno podržali i zamolili da NE budem baš svoja svoja bar dva tjedna i da pripazim na jezik'', priznala nam je.

Najveću sigurnost ipak pronalazi u krugu svojih ljudi.

''Najveća podrška su mi obitelj i prijatelji''.

A prvi dojam? Tu, kaže, nema namjeru ništa popravljati.

Ana Modrusan, Survivor - 3 Foto: Privatan album

''Ljudi me redovito pogrešno procijene na prvi dojam. Neka'', poručila je.

Ana u Survivor ulazi bez kalkulacija i bez pokušaja da se prilagodi tuđim očekivanjima — spremna biti upravo ono što jest.

Više o Ani čitajte na portalu Nove TV.

Survivor pratite od danas 2. ožujka, na Novoj TV.