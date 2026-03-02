Snimka gdje slavna manekenka hoda pistom obišla internet: "Je li joj ovo prvi dan da koristi noge?"

Emily Ratajkowski prošetala je pistom za Gucci u Milanu, no njezin "klimav" hod izazvao je podsmijeh na društvenim mrežama.

Manekenka Emily Ratajkowski prošetala je pistom za Gucci na Tjednu mode u Milanu, no obožavatelji su ismijali njezin "klimav" i "smiješan" hod dok je koračala modnom pistom.

Galerija 25 25 25 25 25

Ratajkowski (34) nosila je srebrnu, kristalima optočenu pripijenu haljinu, uz koju je kombinirala ukrašene potpetice, dijamantne naušnice i torbicu u istom stilu.

Kosu je podignula u zaglađenu punđu, dok je dio pramenova dramatično padao preko polovice lica, a look je upotpunila naglašenom smokey eye šminkom.

Pogledaji ovo Celebrity Lijepa voditeljica na Instagramu objavila najljepše vijesti: ''Stiže najljepše proljeće''

Emily Ratajkowski Foto: Instagram

Revija je bila prva pod vodstvom novog kreativnog direktora Demne, koji je prethodno obnašao tu funkciju u Balenciagi.

Ipak, umjesto da fokus bude na novoj eri Guccija, pažnja publike usmjerila se na Emilyn hod, koji je djelovao dramatičnije nego inače i izazvao burne reakcije.

Snimka njezina hoda objavljena je na Instagram stranici Dazed Fashiona te je prikupila više od 400.000 pregleda i stotine komentara.

Pogledaji ovo Clubzone Parni Valjak svoj rock’n’roll show povodom 50 godina rada predstavio u Osijeku

Emily Ratajkowski - 13 Foto: Profimedia

Emily Ratajkowski - 7 Foto: Profimedia

"Volim je, ali ovo nije hod za pistu", "Djeluje pomalo klimavo", "Kao kad ti pukne peta, a još moraš doći kući", "Je li joj ovo prvi dan da koristi noge?", "Pijana pokušava doći kući s novogodišnje zabave", "Djevojka se muči. Nema više pista za tebe, drži se komercijalnog modelinga", pisali su.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Nisu im davali šanse zbog 22 godine razlike, a sada su pred kamerama pokazali koliko se vole

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Znate li tko je naša najpoznatija influencerica? Prati je čak 18 milijuna ljudi!

Pogledaji ovo Celebrity Šibenski inat stiže u Survivor: Marko kaže da ga je ova životna lekcija najviše oblikovala!