Nina Badrić oduševljeno podijelila na koga je naletila u Zagrebu: "Žicala sam fotku!"

Nina Badrić u Zagrebu je srela legendarnog Al Bana i zajedničku fotografiju podijelila s pratiteljima.
Nina Badrić ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama, ovoga puta susretom koji se ne događa svaki dan.
Naime, pjevačica je u Zagrebu naletjela na pravu legendu talijanske glazbene scene, Al Bana, a trenutak je odmah podijelila s fanovima.
"Nek’sam i ja srela u Zagrebu istinsku legendu talijanske glazbene scene. I naravno, žicala sam fotku", napisala je Nina kratko i duhovito uz zajedničku fotografiju.
Na fotografiji poziraju ispred zagrebačkog hotela, vidno raspoloženi i nasmijani. Al Bano je podignuo palac u znak pozdrava, dok Nina, elegantna kao i uvijek, nije skrivala oduševljenje susretom.
Susret dvoje glazbenih velikana izazvao je brojne reakcije u komentarima.
"Opaaa", "Predivni", "Jaooo", "Top", samo su neki od komentara.
