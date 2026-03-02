Nina Badrić oduševljeno podijelila na koga je naletila u Zagrebu: "Žicala sam fotku!"

Nina Badrić u Zagrebu je srela legendarnog Al Bana i zajedničku fotografiju podijelila s pratiteljima.

Nina Badrić ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama, ovoga puta susretom koji se ne događa svaki dan.

Naime, pjevačica je u Zagrebu naletjela na pravu legendu talijanske glazbene scene, Al Bana, a trenutak je odmah podijelila s fanovima.

"Nek’sam i ja srela u Zagrebu istinsku legendu talijanske glazbene scene. I naravno, žicala sam fotku", napisala je Nina kratko i duhovito uz zajedničku fotografiju.

Na fotografiji poziraju ispred zagrebačkog hotela, vidno raspoloženi i nasmijani. Al Bano je podignuo palac u znak pozdrava, dok Nina, elegantna kao i uvijek, nije skrivala oduševljenje susretom.

Susret dvoje glazbenih velikana izazvao je brojne reakcije u komentarima.

"Opaaa", "Predivni", "Jaooo", "Top", samo su neki od komentara.

