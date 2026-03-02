Tvoje lice zvuči poznato: Evo tko će uskočiti u maske brojnih zvijezda!

Dva Davida, dvije vokalistice i pozornica na kojoj je sve moguće. Nova sezona showa Tvoje lice zvuči poznato vraća se s još većim izazovima, raskošnim kostimima i transformacijama. Tko će biti tko, odlučit će moćna spravica - gljiva. Naš Dino Stošić upoznat će vas s ostalim kandidatima u najluđoj TV zabavi godine.

Osim Ive, Nore, Svena i Lovre, u novu sezonu showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' stižu i dvojica Davida! Dvostruka doza šarma, energije i vokalne snage, Balint i Amaro spremni su za najveći show transformacija na domaćoj televiziji.

''Bio sam na poslu i nekako mi uopće ta informacija nije ni došla do glave, tek kasnije kada sam došao doma. Prvi neki osjećaji su svakako bili uzbuđenje i radost, a kasnije je mala ona doza i straha'', priznaje David Balint.

''Reagirao sam s uzbuđenjem jer mislim da je to neki novi period u mom životu koji će mi mnogo toga lijepog i donijeti. Najviše se radujem da iznenadim samog sebe. To bih želio da na kraju sezone sam sebi kažem: 'e, vidiš ipak si bolji nego što si možda mislio'', dodao je David Amaro.

Uz dvojicu mušketira, na pozornicu stižu i dvije dame, Laura i Dora. Strast prema glazbi im je zajednička, ali sada će dijeliti i reflektore, tremu i čarobnu gljivu.

''Gledam od početka showa što je bilo prije deset godina tako da sam presretna i preuzbuđena. Ja ovaj poziv već čekam bar pet godina'', priznala nam je Dora Trogrlić.

''Stvarno nisam očekivala da ću biti dio sezone jer nekako uvijek sam bila pjevač, uvijek sam bila netko tko svojim glasom nešto radi, a ući u ulogu nekog drugog, to je stvarno jedan skroz novi izazov'', govori Laura Sučec.

A kad smo kod gljive, ta mala, ali moćna spravica ponovno će krojiti sudbine kandidata. Želje su jedno, ali odluka gljive nešto sasvim drugo.

''Od gljive najviše se možda veselim nekakvim seksi ženskim transformacijama'', priznao nam je David Balint.

''Voljela bih dobiti neku divu, neki jako lijep song da otpjevam, tome se iznimno veselim. Ali, isto tako sam rekla da bi voljela neku ludu koreografiju'', kaće nam Dora Trogrlić.

''Ma nema šanse da to kažem jer gljiva će da sluša. Ali, sviđaju mi se legende. Jer lijepo je znati da si možda ti dio te njihove priče'', govori Amaro.

''Moram priznati da nekako super se osjećam u ovim domaćim pjesmama. Puno mi je draže biti kao Hrvat, odnosno nekog sa našeg govornog područja Balkana. A strani tekstovi me izluđuju i bojim se da ću dobiti ono nešto na španjolskom'', priznala nam je laura Sučec.

Gljiva bi im mogla donijeti transformacije koje bi im mogle stvarati probleme.

''Najteže mi kroz ovaj show svakako će biti te transformacije koje su plesne, koje su sigurno u nekakvim štiklama, čizmama u kojima svakodnevno ne hodam, tako da to je izazov svakako, a najlakše? Mislim da nema najlakšega'', kaže nam David Balint.

Apsolutno koreografija, apsolutno ples i općenito sve što ima veze s pokretom. Ja sam ovak malo introvert i onda kad treba ući fakat u to, ono daj ajde. I zapravo ženske uloge su mi teže jer tu su uvijek izazovni neki kostimi, koreografija'', zaključila nam je Laura.

Spektakl, emocije, smijeh do suza i transformacije o kojima će se pričati danima. Nova sezona showa Tvoje lice zvuči poznato stiže moćnija nego ikad, i to već od 8. ožujka na Novoj TV.

Galerija 3 3 3 3 3

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nina Badrić oduševljeno podijelila na koga je naletila u Zagrebu: "Žicala sam fotku!"

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 inMagazin Više od 200 žena na konferenciji, među govornicama i Blanka Vlašić: ''Moramo se podržavati!''