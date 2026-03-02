Potvrđen uzrok smrti zvijezde Uvoda u anatomiju, evo što mu je presudilo

Eric Dane preminuo je u 53. godini od zatajenja dišnog sustava uzrokovanog ALS-om, progresivnom bolešću koja napada živčane stanice.

Službeno je potvrđen uzrok smrti glumca Erica Danea, koji je prije 11 dana preminuo u 53. godini.

Prema dostupnim podacima, zvijezda popularnih televizijskih serija izgubila je život zbog zatajenja dišnog sustava, a sve kao posljedica amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

Kako navodi časopis People, pozivajući se na smrtovnicu, kao neposredni uzrok smrti istaknuto je zatajenje disanja, dok je ALS naveden kao temeljna bolest koja je dovela do kobnog ishoda.

Zatajenje dišnog sustava nastupa kada pluća više ne mogu osigurati dovoljno kisika u krvi niti učinkovito uklanjati ugljikov predioksid, što uzrokuje ozbiljne poremećaje u radu organizma. Upravo je to jedna od čestih i najtežih komplikacija ALS-a, progresivne neurodegenerativne bolesti koja postupno uništava živčane stanice u mozgu i leđnoj moždini, dovodeći do gubitka kontrole nad mišićima, uključujući i one odgovorne za disanje.

Eric Dane ostat će zapamćen po nizu zapaženih uloga, među kojima se posebno ističe lik dr. Marka Sloana, poznatog kao McSteamy, u hit-seriji "Uvod u anatomiju". Novijoj publici približio se ulogom Cala Jacobsa u HBO-ovoj seriji "Euforija".

Koliko je bolest brzo napredovala, pokazuju i njegove fotografije u posljednjih godinu dana. Razliku pogledajte OVDJE.

