Pretraži
Slava, razvod, biznis

Od oskarovke do kontroverzne poduzetnice: Što se krije iza bizarnih poteza Gwyneth Paltrow?

Piše I. G., 02.03.2026 @ 22:51 Celebrity komentari
Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Foto: Profimedia

Gwyneth Paltrow, oskarovka i bivša supruga Chrisa Martina s kojim ima dvoje djece, danas je uspješna poduzetnica čiji je kontroverzni wellness brend Goop zasjenio njezinu filmsku karijeru i pretvorio je u jednu od najpolariziranijih figura showbusinessa.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije najkomentiranije
Životna priča Gwyneth Paltrow i njezini bizarni medijski istupi
Slava, razvod, biznis
Od oskarovke do kontroverzne poduzetnice: Što se krije iza bizarnih poteza Gwyneth Paltrow?
Kate Moss oduševila sve na Tjednu mode u Milanu
ostavila sve bez daha
Pokorila pistu u šestom desetljeću! Duboki otvor na leđima otkrio je i njezine tetovaže
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Pogledajte žestoku trening rutinu Meri Goldašić
velika promjena
Meri Goldašić pokazala svoju intenzivnu rutinu treninga: Ranije je javno dijelila borbu s viškom kilograma
Potvrđen uzrok smrti Erica Danea
preminuo u 53. godini
Potvrđen uzrok smrti zvijezde Uvoda u anatomiju, evo što mu je presudilo
Mladen Grdović oprostio se od dugogodišnjeg člana benda
tužna objava
Grdović shrvan nedavnim vijestima: ''30 godina smo zajedno, čuvali te svi anđeli...''
Petra Ecclestone oglasila se o napetostima u Dubaiju
''Ne mogu ni zamisliti...''
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''
Tko je udovica Kemala Montena, Branka?
ljubav na prvi pogled
Kako izgleda udovica Kemala Montena? Upoznala ga je sa 16 godina, napisao joj je pjesmu u vojsci
Jennifer Aniston preuredila je svoju vilu u Bel Airu vrijednu 21 milijun dolara
Oaza mira
Pogledajte kako je Jennifer Aniston vilu vrijednu 21 milijun dolara prilagodila novom partneru!
Znate li čija je ovo kći?
18-godišnja ljepotica
Znate li čija je ovo kći? Tata joj je bivši dinamovac, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda
Kako zdravstveni sustav i porez na vile guraju holivudske milijunaše prema financijskom slomu 3
zvijezde na rubu
Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva
Severina podijelila emotivne fotografije s 14. rođendana sina 3
''Mamina slika i prilika''
Severina podijelila fotke s rođendana sina, svi se dive koliko je već velik!
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan
PRIJETI ESKALACIJA
VIDEO Izraelci pokrenuli nove napade na Teheran pa objavili da su ubili 1500 Iranaca. Porastao i broj poginulih američkih vojnika
Najsigurnije zemlje za život slučaju trećeg svjetskog rata
Dobro je znati
Koje su najsigurnije zemlje za život u slučaju trećeg svjetskog rata: Imamo popis
Zoran Milanović o eskalaciji na Bliskom istokui
NAPETOSTI NA BLISKOM ISTOKU
Milanović se oglasio o napadu na Iran! "Donio sam odluku..."
show
Petra Ecclestone oglasila se o napetostima u Dubaiju
''Ne mogu ni zamisliti...''
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''
Tko je udovica Kemala Montena, Branka?
ljubav na prvi pogled
Kako izgleda udovica Kemala Montena? Upoznala ga je sa 16 godina, napisao joj je pjesmu u vojsci
Mladen Grdović oprostio se od dugogodišnjeg člana benda
tužna objava
Grdović shrvan nedavnim vijestima: ''30 godina smo zajedno, čuvali te svi anđeli...''
zdravlje
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
OŽUJAK JE MJESEC SVJESNOSTI
Kako nastaje rak debelog crijeva? Liječnik otkriva što izaziva 3. najčešći rak u svijetu
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
Važno je znati
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
zabava
Parking u Opatiji nasmijao publiku! Pogledajte kakav luksuz pružaju vozačima
Urnebesno
Parking u Opatiji nasmijao publiku! Pogledajte kakav luksuz pružaju vozačima
Pio je po šest boca vina dnevno, a sada dijeli stravičan utjecaj koji je to imalo na njegovo zdravlje
Bolje reći ne!
Pio je po šest boca vina dnevno, a sada dijeli stravičan utjecaj koji je to imalo na njegovo zdravlje
Žena postala "najbogatija osoba na svijetu" sa 100 tisuća puta većim bogatstvom od Elona Muska
Kvadrilijunašica
Žena postala "najbogatija osoba na svijetu" sa 100 tisuća puta većim bogatstvom od Elona Muska
tech
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada?
1500 puta veća od Sunca
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada
sport
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Tuga u Španjolskoj
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Slavni nogometaš Real Madrida postao musliman, promijenio je vjeru
odlučio je
Poznati nogometaš Real Madrida postao musliman, promijenio je vjeru
Slavni nogometaš ide u rat protiv Amerike! Još jučer igrao, sutra spreman s puškom u ruci?
NEVJEROJATNO!
Slavni nogometaš ide u rat protiv Amerike! Još jučer igrao, sutra spreman s puškom u ruci?
tv
U dobru i zlu: Uvjerava je da je napravila najveću glupost koju je mogla napravit
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Uvjerava je da je napravila najveću glupost koju je mogla napravit
Tajne prošlosti: Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
TAJNE PROŠLOSTI
Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
Survivor: Nova sezona Survivora počinje večeras, a prvi izazov donosi borbu za najvažniji resurs!
NE PROPUSTITE!
Nova sezona Survivora počinje večeras, a prvi izazov donosi borbu za najvažniji resurs!
putovanja
Kolač od jogurta od 4 sastojka recept
Lažni cheesecake
Ovaj kolač od jogurta jako je kremast i fin, a radi se od samo 4 sastojka
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Na Sljeme
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Gdje se kamen pretvara u vodu: Pogledajte čudesa koja stvara rijeka koja teče u dva smjera
Hutovo blato
Gdje se kamen pretvara u vodu: Pogledajte čudesa u susjedstvu koja stvara rijeka koja teče u dva smjera
novac
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Velika anketa
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Zapelo uvođenje digitalnog eura zbog nesuglasica unutar Europske pučke stranke
Umiješala se desnica
Zapelo uvođenje digitalnog eura zbog nesuglasica unutar Europske pučke stranke
lifestyle
Prva minica zagrebačke špice
Baš se skockala!
Prva minica zagrebačke špice: Kožnata suknjica za elegantno i ženstveno dnevno izdanje
Lejla Filipović u lila odijelu hrvatskog brenda Mommy's garden
Sofisticirana kombinacija
Lejla Filipović: Odijelo idealno za dnevna izdanja u boji koja "vrišti" da je proljeće jako blizu
Ulična moda Dubrovnik u bijelim tenisicama i skinny trapericama
I torba je sjajna
Šetnja Dubrovnikom u omiljenim proljetnim tenisicama uz koje uske traperice pristaju zakon
sve
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Tuga u Španjolskoj
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Petra Ecclestone oglasila se o napetostima u Dubaiju
''Ne mogu ni zamisliti...''
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''
Slavni nogometaš Real Madrida postao musliman, promijenio je vjeru
odlučio je
Poznati nogometaš Real Madrida postao musliman, promijenio je vjeru
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene