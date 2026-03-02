Od oskarovke do kontroverzne poduzetnice: Što se krije iza bizarnih poteza Gwyneth Paltrow?

Gwyneth Paltrow, oskarovka i bivša supruga Chrisa Martina s kojim ima dvoje djece, danas je uspješna poduzetnica čiji je kontroverzni wellness brend Goop zasjenio njezinu filmsku karijeru i pretvorio je u jednu od najpolariziranijih figura showbusinessa.

Gwyneth Paltrow jedna je od onih žena o kojima javnost nikada nema neutralno mišljenje – ili je obožavaju ili kolutaju očima na svaku njezinu novu ideju.

Holivudska miljenica 90-ih osvojila je Oscara za film "Zaljubljeni Shakespeare", bila dio velikih blockbustera poput "Iron Mana", a njezino ime godinama je punilo naslovnice i zbog ljubavnog života. Veze s Bradom Pittom i Benom Affleckom obilježile su jedno razdoblje, no najviše se pričalo o njezinu braku s frontmenom Coldplaya, Chrisom Martinom. Njihov razvod 2014. godine ostao je zapamćen po izrazu "svjesno razdvajanje", frazi koja je postala globalni meme.

Unatoč razvodu, Paltrow i Martin ostali su u iznimno dobrim odnosima, a ona je kasnije pronašla sreću s producentom Bradom Falchukom, za kojeg se udala 2018. godine. Zanimljivo, par je neko vrijeme živio odvojeno kako bi "očuvao romantiku", što je ponovno izazvalo lavinu komentara.

No prava transformacija dogodila se izvan filmskog seta. Gwyneth je 2008. pokrenula lifestyle brend Goop, koji je od newslettera prerastao u multimilijunsko carstvo. I tu počinje njezina druga, mnogo kontroverznija era.

Goop je postao sinonim za luksuzni wellness, ali i za proizvode koji su mnogima, blago rečeno, neobični. Najviše prašine podigla je svijeća pod nazivom "Ovo se osjeti kao moja vagina", koja se rasprodala u rekordnom roku. Tu su i "energetska" jaja od žada, skupi detoks programi, alternativne terapije i savjeti koji su često nailazili na kritike liječnika i znanstvenika.

Paltrow je više puta bila optuživana za promoviranje pseudoznanosti, a Goop je čak platio i kazne zbog neutemeljenih zdravstvenih tvrdnji. Ipak, prodaja nije posustala, dapače, brend i dalje uspješno posluje, a Gwyneth je postala simbol luksuznog, pomalo elitističkog wellnessa.

Privatno njeguje imidž žene koja prakticira meditaciju, zdravu prehranu i svjesno roditeljstvo. Otvoreno govori o menopauzi, seksualnosti i starenju, često bez filtera, što joj donosi i pohvale i kritike.

U međuvremenu se povukla iz glume i priznala da je filmska industrija više ne zanima kao nekad. Danas je prije svega poduzetnica, i to vrlo uspješna. Procjenjuje se da je njezino bogatstvo uvelike povezano upravo s Goopom, a ne s filmskim honorarima.

Gwyneth Paltrow tako ostaje paradoks suvremene celebrity kulture: oskarovka koja prodaje svijeće s provokativnim imenima, zagovornica alternativne medicine koja vodi milijunski biznis i žena čiji se svaki potez analizira do najsitnijeg detalja.

S bivšim suprugom Chrisom Martinom ima kćer Apple i sina Mosesa.

