Pokorila pistu u šestom desetljeću! Duboki otvor na leđima otkrio je i njezine tetovaže

Na Tjednu mode u Milanu, Kate Moss još je jednom pokazala zašto desetljećima nosi titulu modne ikone.
Kate Moss bila je jedna od najvećih zvijezda koje su zablistale na reviji brenda Gucci u sklopu Tjedna mode u Milanu.3 vijesti o kojima se priča ''Ne mogu ni zamisliti...'' Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu'' ljubav na prvi pogled Kako izgleda udovica Kemala Montena? Upoznala ga je sa 16 godina, napisao joj je pjesmu u vojsci tužna objava Grdović shrvan nedavnim vijestima: ''30 godina smo zajedno, čuvali te svi anđeli...''
Legendarna manekenka ponovno je dokazala zašto desetljećima drži status modne ikone, a njezin izlazak na pistu izazvao je posebno oduševljenje.
Kate Moss Foto: Profimedia
Za ovu prigodu nosila je upečatljivu crnu haljinu sirena kroja, prekrivenu sitnim šljokicama koje su suptilno svjetlucale pod reflektorima.
Kate Moss Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda kći Mr. Beana? Očeva prezimena odrekla se nakon njegove afere
Model je bio dugih rukava i visokog ovratnika, no prava drama krila se na leđima. Haljina je imala izrazito dubok otvor na leđima koji je sezao sve do donjeg dijela, pri čemu su se nazirale tange s prepoznatljivim ''GG'' logom. U prvom planu tada su se našle njezine tetovaže.
Prizor možete pogledati OVDJE.
Kate Moss Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Znate li koji rođendan slavi Anica Kovač? Osvanule su fotke s glamurozne fešte!
S raspuštenom kosom i visećim naušnicama, ostavila je snažan dojam i još jednom pokazala da i u šestom desetljeću života dominira modnom pistom jednako uvjerljivo kao i na vrhuncu svoje karijere.
Galerija 6 6 6 6 6
Život pun preokreta: Kako se divlja djevojka s ruba ponora vratila jača nego ikad? Detalje pročitajte OVDJE.
1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Nakon viralnog hita pokorio je Italiju: Tko je novi pobjednik Sanrema?
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Pogledajte kako je Jennifer Aniston vilu vrijednu 21 milijun dolara prilagodila novom partneru!
Pogledaji ovo Celebrity Nisu im davali šanse zbog 22 godine razlike, a sada su pred kamerama pokazali koliko se vole