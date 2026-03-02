Pokorila pistu u šestom desetljeću! Duboki otvor na leđima otkrio je i njezine tetovaže

Na Tjednu mode u Milanu, Kate Moss još je jednom pokazala zašto desetljećima nosi titulu modne ikone.

Kate Moss bila je jedna od najvećih zvijezda koje su zablistale na reviji brenda Gucci u sklopu Tjedna mode u Milanu.

Legendarna manekenka ponovno je dokazala zašto desetljećima drži status modne ikone, a njezin izlazak na pistu izazvao je posebno oduševljenje.

Kate Moss Foto: Profimedia

Za ovu prigodu nosila je upečatljivu crnu haljinu sirena kroja, prekrivenu sitnim šljokicama koje su suptilno svjetlucale pod reflektorima.

Kate Moss Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda kći Mr. Beana? Očeva prezimena odrekla se nakon njegove afere

Model je bio dugih rukava i visokog ovratnika, no prava drama krila se na leđima. Haljina je imala izrazito dubok otvor na leđima koji je sezao sve do donjeg dijela, pri čemu su se nazirale tange s prepoznatljivim ''GG'' logom. U prvom planu tada su se našle njezine tetovaže.

Prizor možete pogledati OVDJE.

Kate Moss Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Znate li koji rođendan slavi Anica Kovač? Osvanule su fotke s glamurozne fešte!

S raspuštenom kosom i visećim naušnicama, ostavila je snažan dojam i još jednom pokazala da i u šestom desetljeću života dominira modnom pistom jednako uvjerljivo kao i na vrhuncu svoje karijere.

Galerija 6 6 6 6 6

Život pun preokreta: Kako se divlja djevojka s ruba ponora vratila jača nego ikad? Detalje pročitajte OVDJE.

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Nakon viralnog hita pokorio je Italiju: Tko je novi pobjednik Sanrema?

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Pogledajte kako je Jennifer Aniston vilu vrijednu 21 milijun dolara prilagodila novom partneru!

Pogledaji ovo Celebrity Nisu im davali šanse zbog 22 godine razlike, a sada su pred kamerama pokazali koliko se vole