Nisu im davali šanse zbog 22 godine razlike, a sada su pred kamerama pokazali koliko se vole

Harrison Ford emotivno je primio nagradu za životno djelo, zahvalivši se supruzi Calisti Flockhart s kojom je na crvenom tepihu pokazao snažnu i nježnu povezanost.

Legendarni Harrison Ford dirnuo je publiku na 32. dodjeli nagrada Actor Awards u Los Angelesu, gdje je primio prestižnu nagradu za životno djelo. 83-godišnja holivudska ikona nije mogla suspregnuti emocije dok je primao priznanje za desetljeća rada u filmskoj industriji, a poseban trenutak večeri bio je kada je zahvalio svojoj supruzi Calisti Flockhart.

Ford je na svečanost stigao u pratnji supruge, a njihov govor tijela na crvenom tepihu privukao je posebnu pozornost.

Galerija 28 28 28 28 28

Calista Flockhart i Harrison Ford - 3 Foto: Profimedia

Calista Flockhart i Harrison Ford - 4 Foto: Profimedia

Stručnjakinja za govor tijela Judi James istaknula je kako su Calista i Harrison pružili pravi primjer autentične romantike, naglasivši da je njihova bliskost bila suptilna, ali snažna. Par je držao ruke čvrsto isprepletenih prstiju, često ih diskretno skrivajući iza tijela, a njihovo zrcaljenje u stavu i položaju nogu odavalo je sklad i povezanost.

Posebno dirljiv trenutak bio je kada je Calista obrisala ruž s Harrisonova obraza, na što je on reagirao razigrano i s osmijehom – prizor koji je pokazao da njihov smisao za humor i nježnost traju i nakon više od dva desetljeća veze.

Calista Flockhart i Harrison Ford - 1 Foto: Profimedia

Calista Flockhart i Harrison Ford - 5 Foto: Profimedia

Calista Flockhart i Harrison Ford - 6 Foto: Profimedia

Njihova ljubavna priča započela je 2002. godine na dodjeli Zlatnih globusa, kada su se upoznali unatoč razlici od 22 godine. Iako su tabloidi tada brujali o njihovoj vezi, par je ostao zajedno, a Ford je zaprosio Calistu na Valentinovo 2009. godine tijekom obiteljskog odmora. Vjenčali su se 2010., a od tada slove za jedan od najstabilnijih parova u Hollywoodu.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li koji rođendan slavi Anica Kovač? Osvanule su fotke s glamurozne fešte!

Tijekom emotivnog, sedmominutnog govora Ford je s ponosom istaknuo svoju izvanrednu, prekrasnu suprugu i obitelj, zahvalivši im na ljubavi i podršci kroz cijelu karijeru. Kamera je u tom trenutku zabilježila Calistu sa suzama u očima dok je pratila njegov govor.

Calista Flockhart i Harrison Ford - 7 Foto: Profimedia

Calista Flockhart i Harrison Ford - 3 Foto: Profimedia

Harrison Ford i Calista Flockhart - 8 Foto: Profimedia

Nagradu mu je uručio dugogodišnji prijatelj Woody Harrelson, koji ga je opisao kao ikoničnog glumca s neopisivom energijom. U svom govoru ubacio je i niz šala, uključujući onu u kojoj je Forda duhovito zamijenio s Leonardom DiCaprijem, što je izazvalo smijeh u dvorani.

Ford je priznao kako mu je neobično primiti nagradu za životno djelo dok je još uvijek aktivan.

"Još uvijek sam radni glumac", izjavio je Ford, dodavši u šali: "Ovdje sam da primim nagradu zato što sam živ."

Harrison Ford i Calista Flockhart (Foto: AFP) Foto: afp

Harrison Ford i Calista Flockhart (Foto: AFP) Foto: afp

Harrison Ford i Calista Flockhart (Foto: AFP) Foto: afp

Prisjetio se i svojih početaka, istaknuvši da put do uspjeha nije bio lak. Govorio je o godinama borbe, o osjećaju izgubljenosti u mladosti, ali i o trenutku kada je pronašao svijet kazališta i pripovijedanja – ljude koji su postali njegovi ljudi. Zahvalio je i redateljima Georgeu Lucasu i Stevenu Spielbergu, koji su obilježili njegovu karijeru.

Karijeru Harrisona Forda obilježile su nezaboravne uloge u franšizama "Ratovi zvijezda" i "Indiana Jones", kao i filmovi poput "Apocalypse Now", "Blade Runner" i "The Fugitive". Posljednjih godina publika ga može gledati i u seriji "Shrinking", čime potvrđuje da još uvijek ne planira stati.

SAG-AFTRA 2026. - 5 Foto: Profimedia

Woody Harrelson i Harrison Ford - 2 Foto: Profimedia

"Doista sam sretan čovjek. Sretan što sam pronašao svoje ljude, sretan što imam posao koji me izaziva i sretan što ga još uvijek radim", poručio je na kraju govora, nakon čega je publika ustala i nagradila ga dugotrajnim, gromoglasnim pljeskom.

Prisjetite se serije "Ally McBeal" u kvizu OVDJE.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Kako Hrvatska trenutno stoji na kladionicama? Evo što kažu prve eurovizijske kvote

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Zvijezda Kumova pokazala predivnu mamu, svi su iznenađeni njezinom mladolikošću!

Pogledaji ovo Celebrity Lijepa voditeljica na Instagramu objavila najljepše vijesti: ''Stiže najljepše proljeće''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda kći Mr. Beana? Očeva prezimena odrekla se nakon njegove afere