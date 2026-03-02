Pretraži
Nisu im davali šanse zbog 22 godine razlike, a sada su pred kamerama pokazali koliko se vole

Piše E. G., Danas @ 15:45 Celebrity komentari
Calista Flockhart i Harrison Ford Calista Flockhart i Harrison Ford Foto: Profimedia

Harrison Ford emotivno je primio nagradu za životno djelo, zahvalivši se supruzi Calisti Flockhart s kojom je na crvenom tepihu pokazao snažnu i nježnu povezanost.

Više od 200 žena na konferenciji "Odvažna i nježna", među govornicama i Blanka Vlašić
''čuvajmo leđa jedna drugoj''
Više od 200 žena na konferenciji, među govornicama i Blanka Vlašić: ''Moramo se podržavati!''
Ana Modrušan intervju, uoči početka showa Survivor
''pod pritiskom se borim!''
Survivor kandidatkinja koja ne misli glumiti: ''Ljudi me krivo procijene, neka''
Oženio se Charles Leclerc
u velikom stilu
Senzacija Formule 1 oženila se u tajnosti, poseban trenutak s vjenčanja preplavio je mreže!
Stela Rade pokazala svoju drugu, adrenalinsku stranu na Instagramu
"Jedan od najboljih dana!"
Druga strana Stele Rade: Pogledajte čime je to iznenadila pratitelje!
Mladen Grdović oprostio se od dugogodišnjeg člana benda
tužna objava
Grdović shrvan nedavnim vijestima: ''30 godina smo zajedno, čuvali te svi anđeli...''
Tko je udovica Kemala Montena, Branka?
ljubav na prvi pogled
Kako izgleda udovica Kemala Montena? Upoznala ga je sa 16 godina, napisao joj je pjesmu u vojsci
Petra Ecclestone oglasila se o napetostima u Dubaiju
''Ne mogu ni zamisliti...''
Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''
Znate li čija je ovo kći?
18-godišnja ljepotica
Znate li čija je ovo kći? Tata joj je bivši dinamovac, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda
James Marshall danas izgleda neprepoznatljivo
znate li tko je on?
Miljenika iz 90-ih danas se teško može prepoznati, karijeru su mu zakočili problemi sa zdravljem
Kako zdravstveni sustav i porez na vile guraju holivudske milijunaše prema financijskom slomu 3
zvijezde na rubu
Zašto holivudski milijunaši propadaju? Ova dva razloga brišu i najveća bogatstva
Severina podijelila emotivne fotografije s 14. rođendana sina 3
''Mamina slika i prilika''
Severina podijelila fotke s rođendana sina, svi se dive koliko je već velik!
vijesti
Napad SAD-a i Izraela na Iran: Treći dan
PRIJETI ESKALACIJA
VIDEO Pogođen veliki nuklearni poligon. Napetosti rastu, rat se širi: "Nismo ga započeli, ali ćemo ga završiti"
Iranski "nuklearni udar": Tankeri stoje, cijene rastu - globalna trgovina u zastoju
USKO GRLO SVIJETA
Iranska "nuklearna opcija": Ako to provedu, udarit će Trumpa tamo gdje je najslabiji
Zoran Milanović o eskalaciji na Bliskom istokui
NAPETOSTI NA BLISKOM ISTOKU
Milanović se oglasio o napadu na Iran! "Donio sam odluku..."
show
zdravlje
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Donosi nutricionistica Zrinka Babić
Primjer jelovnika za starije osobe koji smanjuje umor, vrtoglavicu i poboljšava probavu
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
najzahvalnija biljka za interijer
Zamija i presađivanje: Kada je pravo vrijeme i kako ubrzati rast?
zabava
Parking u Opatiji nasmijao publiku! Pogledajte kakav luksuz pružaju vozačima
Urnebesno
Parking u Opatiji nasmijao publiku! Pogledajte kakav luksuz pružaju vozačima
Pio je po šest boca vina dnevno, a sada dijeli stravičan utjecaj koji je to imalo na njegovo zdravlje
Bolje reći ne!
Pio je po šest boca vina dnevno, a sada dijeli stravičan utjecaj koji je to imalo na njegovo zdravlje
Postoji neobična teorija o ljudima koji nikada nisu slomili kost! Jeste li o tome razmišljali?
Zanimljivo
Postoji neobična teorija o ljudima koji nikada nisu slomili kost! Jeste li o tome razmišljali?
tech
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Otkriveni skriveni nabori
Mjesec podrhtava više nego što se dosad mislilo, a to nije dobra vijest za njegovo trajno koloniziranje
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada?
1500 puta veća od Sunca
Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru sprema spektakularnu eksploziju, pitanje je samo kada
sport
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Tuga u Španjolskoj
Utakmica prekinuta nakon samo tri minute: Cijeli stadion je utihnuo, a onda je stigla tragična potvrda
Navijači okrenuli leđa vatrenom: "Poderati mu ugovor i potjerati ga!"
krive ga za debakl
Navijači okrenuli leđa vatrenom: "Poderati mu ugovor i potjerati ga!"
Težak dan za Lindsey Vonn! Nakon stravične ozljede saznala još jednu bolnu vijest
Vratila se kući
Težak dan za Lindsey Vonn! Nakon stravične ozljede saznala još jednu bolnu vijest
tv
U dobru i zlu: Uvjerava je da je napravila najveću glupost koju je mogla napravit
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Uvjerava je da je napravila najveću glupost koju je mogla napravit
Tajne prošlosti: Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
TAJNE PROŠLOSTI
Došao je kraj – Odlučili su stati pred kamere i svima reći istinu
Kumovi: Je li ovo pametna odluka?
KUMOVI
Kumovi: Je li ovo pametna odluka?
putovanja
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Na Sljeme
Trebao je biti najdulji u Hrvatskoj: Tunel u kojem se danas pozdravljaju planinari
Kolač od jogurta od 4 sastojka recept
Lažni cheesecake
Ovaj kolač od jogurta jako je kremast i fin, a radi se od samo 4 sastojka
Tuš na drva: Topla voda bez bojlera i Sunca
Ugrijano za 3 minute
Tuš na drva: Genijalno rješenje za toplu vodu bez bojlera i Sunca
novac
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Velika anketa
Putnici poznatu aviokompaniju proglasili najgorom: Svaki treći imao je problema tijekom leta
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
Električni mini
Ovo je makedonski automobil napravljen u Kini. Krenule su prednarudžbe, no priča je neobična
11 zemalja s najlakšim dobivanjem državljanstva u 2026. godini
Putem ulaganja
11 zemalja s najlakšim dobivanjem državljanstva u 2026. godini
lifestyle
Prva minica zagrebačke špice
Baš se skockala!
Prva minica zagrebačke špice: Kožnata suknjica za elegantno i ženstveno dnevno izdanje
Stvari koje emocionalno inteligentni ljudi ne rade
Znaju reći ne
Osam stvari koje emocionalno inteligentni ljudi nikada ne rade
sve
