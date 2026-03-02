Branko Đurić Đuro prozvao Europljane zbog sukoba na Bliskom istoku: ''Kakvo licemjerje!''

Branko Đurić Đuro privukao je pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama.
Bosanskohercegovački glumac i redatelj Branko Đurić Đuro oglasio se na društvenim mrežama povodom sukoba na Bliskom istoku, osvrnuvši se na sukob Izraela i Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom.3 vijesti o kojima se priča tužna objava Grdović shrvan nedavnim vijestima: ''30 godina smo zajedno, čuvali te svi anđeli...'' ''Ne mogu ni zamisliti...'' Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu'' ljubav na prvi pogled Kako izgleda udovica Kemala Montena? Upoznala ga je sa 16 godina, napisao joj je pjesmu u vojsci
Naime, na Facebooku je komentirao aktualna zbivanja i povukao paralelu između aktualnog sukoba s Iranom i ranijih izjava Donalda Trumpa o kupnji Grenlanda.
Pogledaji ovo Zanimljivosti Posebne veze koje traju godinama: Ove žene imaju važnu ulogu u Severininu životu
''Koje licemjerje! Kad žuti samo kaže da će napasti ledenu zemlju u kojoj živi 50.000 stanovnika, Europljani se dignu na noge, protive, negoduju, pljuju ga, šalju svoje vojnike za obranu… kad napadne zemlju u pustinji u kojoj živi 92.000.000 ljudi, oni se slažu, podržavaju ga, neki ga čak tapšu po ramenu'', napisao je.
Branko Đurić Đuro Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Branko Đurić Đuro Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
Galerija 12 12 12 12 12
Tijekom sukoba pogođena su i pojedina područja u zemljama Perzijskog zaljeva, uključujući i Dubai, što je dodatno pojačalo zabrinutost javnosti. Iz Dubaija se oglasila i naša influencerica koja tamo živi s dečkom. Više o tome pisali smo OVDJE.
Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova pokazala predivnu mamu, svi su iznenađeni njezinom mladolikošću!
Iranski dron pogodio zgradu u kojoj žive Đokovićev brat i supruga, hitno su napustili luksuzni stan u Dubaiju. Detalje pročitajte OVDJE.
1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Nakon viralnog hita pokorio je Italiju: Tko je novi pobjednik Sanrema?
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Pogledajte kako je Jennifer Aniston vilu vrijednu 21 milijun dolara prilagodila novom partneru!
Pogledaji ovo Celebrity Naš influencer pokazao cijeli proces transplantacije i podijelio prve rezultate!