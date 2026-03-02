Branko Đurić Đuro prozvao Europljane zbog sukoba na Bliskom istoku: ''Kakvo licemjerje!''

Branko Đurić Đuro privukao je pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama.

Bosanskohercegovački glumac i redatelj Branko Đurić Đuro oglasio se na društvenim mrežama povodom sukoba na Bliskom istoku, osvrnuvši se na sukob Izraela i Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom.

Naime, na Facebooku je komentirao aktualna zbivanja i povukao paralelu između aktualnog sukoba s Iranom i ranijih izjava Donalda Trumpa o kupnji Grenlanda.

''Koje licemjerje! Kad žuti samo kaže da će napasti ledenu zemlju u kojoj živi 50.000 stanovnika, Europljani se dignu na noge, protive, negoduju, pljuju ga, šalju svoje vojnike za obranu… kad napadne zemlju u pustinji u kojoj živi 92.000.000 ljudi, oni se slažu, podržavaju ga, neki ga čak tapšu po ramenu'', napisao je.

Tijekom sukoba pogođena su i pojedina područja u zemljama Perzijskog zaljeva, uključujući i Dubai, što je dodatno pojačalo zabrinutost javnosti. Iz Dubaija se oglasila i naša influencerica koja tamo živi s dečkom. Više o tome pisali smo OVDJE.

Iranski dron pogodio zgradu u kojoj žive Đokovićev brat i supruga, hitno su napustili luksuzni stan u Dubaiju. Detalje pročitajte OVDJE.

