Naš influencer pokazao cijeli proces transplantacije i podijelio prve rezultate!

Sandi Pego otputovao je u Tursku na transplantaciju kose, a cijeli je proces podijelio sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Hrvatski influencer Sandi Pego otputovao je u Tursku na transplantaciju kose, a cijeli je proces bez zadrške podijelio sa svojim pratiteljima na Instagramu.Od dolaska u kliniku pa sve do samog zahvata i oporavka, Pego je dokumentirao svaki korak kako bi pokazao kako sve izgleda iz prve ruke.

Na društvenim mrežama objavio je i prizore iz bolnice te otkrio da je prije zahvata obavio konzultacije i 3D skeniranje vlasišta. Uz pomoć AI tehnologije analizirano je stanje njegove kose i izračunato koliko je folikula potrebno presaditi. Folikuli su, pojednostavljeno rečeno, korijeni dlake – sitne strukture iz kojih raste kosa. Tijekom transplantacije oni se uzimaju s dijela glave gdje je kosa gušća te se potom presađuju na područja gdje je prorijeđena.

Sandi Pego na Instagramu Foto: Instagram

Nakon priprema započeo je i sam zahvat, a Sandi se javio iz operacijske sale u svom prepoznatljivom stilu:

Pogledaji ovo Celebrity Maja i Šime u izlasku za pamćenje: Šuput nakon spektakla pala u zagrljaj folk-kolege

''Familijo, sad mi vade folikule, spremaju ih sa strane i onda će biti postavljanje na novo mjesto.''

Sandi Pego na Instagramu Foto: Instagram

Po završetku zahvata ponovno se oglasio i kratko poručio: ''Gotovo, napokon''.

Sandi Pego na Instagramu Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda udovica Kemala Montena? Upoznala ga je sa 16 godina, napisao joj je pjesmu u vojsci

Dan nakon zahvata pokazao je i prve rezultate, otkrivši kako njegovo vlasište izgleda neposredno nakon transplantacije.

Sandi Pego na Instagramu Foto: Instagram

Sandi Pego Foto: Josip Moler / CROPIX

Galerija 18 18 18 18 18

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Pogledajte kako je Jennifer Aniston vilu vrijednu 21 milijun dolara prilagodila novom partneru!

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Zanimljivosti Posebne veze koje traju godinama: Ove žene imaju važnu ulogu u Severininu životu

Pogledaji ovo Celebrity Kako to govore? Evo što se krije iza novog zbunjujućeg videa Kate i Williama