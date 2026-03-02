Veliko iznenađenje dodjele glumačkih nagrada: Ovo nitko nije očekivao!

U Los Angelesu održane su nagrade glumačkog sindikata SAG-AFTRA, n kojima su dominirali film "Sinners" te serije "The Pitt" i "The Studio".

Dodjela nagrada struke SAG-AFTRA, ove godine rebrendirana pod nazivom The Actor Awards, održana je u Shrine Auditorium & Expo Hallu u Los Angelesu i donijela je niz iznenađenja, snažnih govora i emotivnih trenutaka.

Večer je vodila Kristen Bell, a u središtu pažnje našli su se glumci koji su priznanja dobili od svojih kolega, što ove nagrade čini jednim od najvažnijih pokazatelja raspoloženja uoči Oscara.

Najveće iznenađenje večeri priredio je Michael B. Jordan, koji je osvojio nagradu za Izvanrednu izvedbu glavnog glumca za film "Sinners", pobijedivši favorita Timothéeja Chalameta ("Marty Supreme").

Vidno šokiran i u suzama, Jordan je nekoliko trenutaka gledao u kipić s rukama na licu, dok je publika ustala na noge. U emotivnom govoru zahvalio je kolegama i posebno svojoj majci.

"Mama, hvala ti što si me vozila naprijed-nazad u New York kad nismo imali dovoljno novca za Holland Tunnel", poručio je Jordan, dodavši kako nije očekivao nagradu: "Toliko sam počašćen što sam nominiran uz ljude čiji rad volim. Hvala što ste me prihvatili i učinili da se osjećam viđenim."

Njegov film "Sinners" kasnije je osvojio i nagradu za najbolju glumačku postavu u igranom filmu, potvrdivši dominaciju večeri.

Jessie Buckley osvojila je nagradu za glavnu glumicu za film "Hamnet", nadmašivši Kate Hudson i Emmu Stone, emotivno se zahvalivši ekipi filma i istaknula važnost pričanja intimnih, snažnih ženskih priča. Amy Madigan nastavila je uspješnu sezonu nagrada pobjedom u kategoriji sporedne glumice za film "Weapons", dok je nagradu za sporednu mušku osvojio Sean Penn za "One Battle After Another", iako nije bio prisutan na ceremoniji.

Na televizijskoj strani večeri dominirale su dvije serije. "The Studio", koja se emitira na Apple TV+-u, osvojila je nagradu za najbolju glumačku postavu u komediji, dok je Seth Rogen proglašen najboljim glumcem u komičnoj seriji. Posebno emotivan trenutak bio je kada je Catherine O’Hara posthumno nagrađena za svoju ulogu u istoj seriji, samo mjesec dana nakon smrti.

"Bila je nevjerojatno velikodušna i nikada nije umanjivala vlastitu snagu. Znala je razvaliti svaku scenu – i to je radila svaki dan", izjavio je Rogen koji je preuzeo njezinu nagradu, dirnuvši publiku do suza.

U dramskim kategorijama dominirala je HBO-ova serija "The Pitt". Noah Wyle osvojio je nagradu za glavnog glumca u dramskoj seriji, a cijela postava odnijela je i nagradu za najbolji ansambl.

Keri Russell proglašena je najboljom glumicom u dramskoj seriji za "The Diplomat".

Jedan od najemotivnijih trenutaka večeri bio je govor Harrisona Forda, koji je primio nagradu za životno djelo. U pratnji supruge Caliste Flockhart, 83-godišnja legenda Hollywooda zahvalila je obitelji i kolegama.

"Ja sam ovdje da primim nagradu zato što sam živ", našalio se legendarni glumac, dodavši se kako se osjeća "nevjerojatno zahvalno", ali i ponizno", prisjećajući se dugog puta i borbi kroz karijeru.

Večer je zasjenio i nedavni incident s BAFTA-e, kada su Michael B. Jordan i Delroy Lindo bili meta rasističkog ispada iz publike. Lindo je nakon toga javno izjavio kako bi volio da je BAFTA reagirala snažnije i obratila im se nakon događaja.

