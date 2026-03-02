Parni Valjak svoj rock’n’roll show povodom 50 godina rada predstavio u Osijeku

Parni valjak održao je koncert u osječkom Gradskom vrtu povodom velike turneje kojom slave 50 godina zajedničkog djelovanja.

Parni Valjak, jedan od najdugovječnijih bendova ovih prostora, proteklog je vikenda svoju aktualnu turneju “50” donio i pred slavonsku publiku - svoj hvaljeni rock’n’roll show predstavili su u subotu, 28. veljače u osječkoj dvorani Gradski vrt i s vjernom publikom proslavili pola stoljeća djelovanja.

“Draga Slavonijo…još uvijek sabiremo dojmove od sinoć! To nije bio koncert, to je bila čista emocija, zajedništvo i ljubav... Pjevali ste iz srca, disali kao jedno i pokazali nam zašto glazba traje 50 godina... Takve večeri se ne zaboravljaju” podijelio je bend dojmove na svojim mrežama ubrzo nakon nastupa.

Galerija 2 2 2 2 2

Parni valjak - 1 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Parni valjak - 2 Foto: Davor Dragičević/PR

Proslavu jubilarnih pola stoljeća djelovanja Parni Valjak je kroz 2025. donio na pozornice diljem regije, među kojima su i nastupi u pulskoj Areni, riječkoj Dvorani Zamet, splitskim Gripama, dva rasprodana koncerta na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila, kao i središnji koncert turneje - onaj u Areni Zagreb, održan na rođendan benda, 29. studenog. Proteklog vikenda, turneju su na oduševljenje publike donijeli i pred publiku u Osijek i zajedničkim snagama proslavili 50 godina rock’n’rolla i neiscrpne ljubavi prema glazbi.

Parni valjak - 3 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Parni valjak - 2 Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Kći najbogatije Hrvatice javila se iz Dubaija: ''Jedna od najstrašnijih, najgorih noći u mom životu''

Kroz više od dva sata nastupa, Parni Valjak je u Osijeku s publikom svih generacija obilježio svojih 50 godina djelovanja. Uz koncert prepun svevremenskih klasika njihove bogate pjesmarice, publiku su oduševili i produkcijskim aspektom showa te i na taj način ponovno pokazali zbog čega nose titulu glazbene i koncertne rock institucije.

Parni valjak - 3 Foto: Davor Dragičević/PR

Parni valjak - 4 Foto: Davor Dragičević/PR

“Hvala vama, hvala našem neumornom timu koji je uvijek uz nas. Ovo ćemo sigurno ponoviti! Mi idemo dalje, puni srca i zahvalnosti” zaključili su osvrt na ovaj koncert, na svojim društvenim mrežama. Pred bendom su daljnji nastupi u sklopu turneje “50”, što uključuje ljubljansku Arenu Stožice (14. ožujak), i beogradski Sava sentar (16. svibanj), te čitav niz gostovanja na raznim open-air manifestacijama i festivalima.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Znate li koji rođendan slavi Anica Kovač? Osvanule su fotke s glamurozne fešte!

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Zanimljivosti Nakon viralnog hita pokorio je Italiju: Tko je novi pobjednik Sanrema?

Pogledaji ovo Celebrity Branko Đurić Đuro prozvao Europljane zbog sukoba na Bliskom istoku: ''Kakvo licemjerje!''

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgleda kći Mr. Beana? Očeva prezimena odrekla se nakon njegove afere