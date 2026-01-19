Život pun preokreta: Kako se divlja djevojka s ruba ponora vratila jača nego ikad?

Kate Moss, modna ikona 90-ih, prošla je put od "antimodela" do globalne zvijezde, obilježen usponima, skandalima i trijumfalnim povratkom, a danas gradi mirniji život i podržava novu generaciju modela.

Kate Moss, jedno je od najpoznatijih lica u povijesti mode, žena čiji je životni put bio jednako turbulentan kao i uzbudljiv. Njena priča nije samo priča o slavi i pisti, to je priča o kontrastima: o krhkosti i snazi, raskalašenosti i sofisticiranosti, padu i trijumfu.

Rođena 1974. godine u Croydonu, predgrađu Londona, Katherine Ann Moss otkrivena je s 14 godina u zračnoj luci JFK u New Yorku. Njezin izgled bio je potpuno suprotan tadašnjem idealu supermodela poput Cindy Crawford i Naomi Campbell. Mršava, sitna, s izraženim jagodičnim kostima, Kate je postala pionirka trenda "heroin chic", koji je obilježio 90-e.

Već s 18 godina bila je globalna zvijezda i zaštitno lice Calvin Kleina, modne kuće koja ju je pretvorila u modni fenomen. Kampanje s Markom Wahlbergom i rad s najvećim fotografima tog doba samo su učvrstili njezinu poziciju.

Iako je njezin izgled izazivao kontroverze, modna industrija obožavala je Moss. Nosila je revije za sve, od Chanela i Diora do Alexander McQueena, s kojim je imala posebno blizak odnos. Bila je muza mnogim dizajnerima, ali i inspiracija ženama diljem svijeta koje su u njezinoj nepretencioznoj pojavi vidjele nešto novo – sirovu autentičnost.

Uz karijeru modela Moss je gradila i status stilske ikone. Njezine kombinacije, bilo na pisti, festivalima ili u svakodnevnim izlascima, često su postajale globalni trend.

No, s rapidnim usponom došla je i mračna strana slave. Njene zabave s najvećim svjetskim zvijezdama, veze s glazbenicima i glumcima te život na rubu bili su stalna tema tabloida. Veza s Peteom Dohertyjem, frontmenom grupe The Libertines, bila je osobito turbulentna. Njihov kaotičan odnos, pun skandala i ovisnosti, završio je nakon nekoliko godina, ali ostao je kao jedno od najintenzivnijih poglavlja u njezinu životu.

Godine 2005. našla se u središtu skandala nakon što su britanski tabloidi objavili fotografije na kojima navodno uzima kokain. Uslijedio je kratkotrajan pad. Brojni brendovi prekinuli su suradnju, no samo godinu dana kasnije Moss se trijumfalno vratila, potpisala još unosnije ugovore i pokazala da je gotovo nemoguće izbaciti je s trona.

Kate Moss bila je povezana s mnogim slavnim muškarcima, između ostalog Johnnyjem Deppom, s kojim je bila u vezi sredinom 90-ih. Njihova romansa bila je strastvena, ali burna. Nakon toga, tu su bile veze s glazbenicima poput Lennyja Kravitza, Jeffersona Hacka (otac njezine kćeri Lile Grace) te već spomenutim Peteom Dohertyjem.

Godine 2011. udala se za Jamieja Hincea, gitarista benda The Kills, ali brak nije potrajao, razveli su se 2016. godine. Nakon toga ušla je u vezu s njemačkim aristokratom i fotografom Nikolaiem von Bismarckom.

U međuvremenu, Kate je pronašla mirniju verziju sebe. Postala je poslovna žena, osnovala vlastitu agenciju Kate Moss Agency i aktivno se posvetila zdravijem načinu života.

Kate Moss danas više nije "divlja djevojka mode", ali njezin utjecaj ostaje neizbrisiv. I dalje je prisutna u kampanjama, modnim događanjima, a sve češće i kao mentorica novim generacijama modela, uključujući vlastitu kćer Lilu, koja polako gradi svoj put u modnom svijetu.

Njezin život, pun ekstrema, ali i nevjerojatne izdržljivosti, pokazuje koliko je sposobna preživjeti sve što industrija (i život) mogu baciti pred nju. Kate Moss ostaje ne samo modna ikona već i simbol autentičnosti u svijetu u kojem je to rijetkost.

