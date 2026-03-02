Borba za preživljavanje počinje: Survivor od večeras na Novoj TV!

Borba za preživljavanje u Survivoru počinje večeras. 24-ero kandidata, podijeljenih u dva tima, spremno je suočiti se s prvim izazovima. Među njima su i jedna Mostarka, Puležanka i dva Šibenčana. Čemu se nadaju te kako su se pripremali, zna Dijana Kardum.

Pripremili su stvari spremni otisnuti se u avanturu života zvanu Survivor. Ana, Leonarada, Roko i Marko još su četvero kandidata koji će pokazati kako granice postoje samo kako bi se pomicale.



''Imamo obiteljsku grupu na Whats appu i onda mi je od brata žena Matea poslala poruku, evo ti prijave na Survivor, prijavi se i doša sam kući i samo ono - i oću. Inače sam osoba koja jako razmislim dosta puta prije nego nešto učinim. Idem predvidjeti puno koraka, ali ovo mi je bilo nekako spontano'', priča Roko Bačelić.

''Nemam što izgubiti i idem se resetirati i odmoriti. Malo da si presložim daske u glavi'', rekla nam je Ana Modrušan.

''Adrenalin, druga dimenzija nekog života ajmo ga tako nazvati'', dodao je Marko Lambaša.

Modnu pistu poligonima će zamijeniti Leonarda Tomić. Ova 19-godišnja Mostarka najmlađa je ovogodišnja kandidatkinja.



''Iskreno, najviše sam htjela pokazat svijetu da manekenke nisu samo za piste nego da mogu se snaći i u prirodi'', poručila je Leonarda Tomić.

U Survivoru se hrana ne podrazumijeva – ona se osvaja. Pobjedama na poligonima ili vlastitim snalaženjem u divljini. Glad tako postaje svakodnevica, a izdržljivost ključ opstanka.



''Lako, to mi apsolutno nije problem, to sam već sebi stavio u glavu, bit ćeš gladan cijelo vrime i to je to. Mislim jedno je reć sada i drugo je biti tamo. Ali sama pomisao na to je pola posla'', kaže Roko.



''Trenirala sam punom parom i nekako vježbala da nekako jednom u danu jedem, smanjila obroke tako da nadam se da će mi hrana biti najmanji problem'', izjavila je Leonarda.



''Očekujem možda upoznati tu još neku stranu sebe ajmo reći koju nisam, mislim upoznat sam ja sa sobom, ali možda kad vidim tu neka zbivanja i događanja, takmičenja i to, mislim da će se neke druge karte otvoriti'', smatra Marko Lambaša.

Kako bi osigurali svoje mjesto u showu, kandidati će morati iskoristiti sve svoje vještine.



''Moj adut je svakako komunikativnost, prilagodljiva sam, volim ljude, radim s ljudima na kraju krajeva, imam kapacitet za ljude, isto tako imam, impulzivna sam pa ono može to bit dobro il ne'', govori Ana.



''Ja bih rekao jaka glava, mirne ruke, hrabro srce, tako da stvarno mislim da su to moji atributi'', priča Roko.

Umor briše filtere, glad pojačava emocije, a pritisak izvlači ono najbolje – ali i ono najgore iz natjecatelja. Prateći igru s tribine, Marko i Roko kažu - mogli bi pokazati šibenski dišpet.



''Uf, Ajme, mrzim gubiti, moram. Mislim da sam natjecateljski nastrojen, pogotovo ako me šibne šibenski dišpet, gotovo je ne mogu'', dodao je Roko.



''Sve je moguće, to je taj dalmatinski pogotovo šibenski dišpet to je jako opasno, ali mislim da neće bit sad nešto pretjerano tu ali sve bi trebalo biti u nekom smjeru motivacijskom'', govori Marko Lambaša.

No u Survivoru nije dovoljno samo biti svoj. Treba znati kad stati – a kad krenuti. Kad šutjeti – a kad povući potez koji mijenja tijek igre.



''A mislim da neću šutit, da ću reć ako mi nešto nije u redu, ali definitivno izbjegavat bilo kakve konflikte i bit svoja'', poručila je Leonarda.



''Zabavu, igru, odmor i dramu. Nemam pojma, vidjet ćemo'', zaključila je Ana.

I ove godine natjecatelji će se suočiti s još surovijom divljinom i izazovima koji testiraju granice izdržljivosti, snalažljivosti i timskog duha. Tko će se najbolje prilagoditi, a tko pokleknuti pod pritiskom? Otkrijte u novoj sezoni Survivora od večeras nakon serije U dobru i zlu, gdje je jedino pravilo – preživjeti!

