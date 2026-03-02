Više od 200 žena na konferenciji, među govornicama i Blanka Vlašić: ''Moramo se podržavati!''

U Zagrebu je održana konferencija "Odvažna i nježna". Zanimljiva i inspirativna predavanja, svjedočanstva i paneli privukli su oko 250 žena. Među panelisticama bila je i Blanka Vlašić, a u publici i druga poznata imena. Što je Blanki i drugim ženama značio ovaj pravi ženski susret, donosi naša Julija Bačić Barać za IN magazin.

Na pozornici Blanka Vlašić, a u publici - samo žene. Na konferenciji "Odvažna i nježna" održala je emotivno predavanje naziva "Za slobodu nas oslobodi“.

''Imala sam tremu iskreno jer sam došla na pozornicu, a u prvim redovima su sve bile žene koje inače pratim na Instagramu pa me malo uhvatila frkica, ali dobro je na kraju sve prošlo'', priznala nam je Blanka Vlašić.

Ovaj jednodnevni ženski susret okupio je žene s ciljem - osnažiti ih i motivirati inspirativnim pričama govornica.

''Želim da se u svakoj od njih javi ta neka želja za promjenom tamo gdje se one osjećaju pozvanom činiti promjenu, bilo to na poslu, doma, u ulici ili šire, želim da u njima zaiskri neki osjećaj ja to mogu'', objasnila nam je Iva Kraljević.

Baš s tim osjećam mnoge su dame otišle s ove konferencije.

''Jako sam sretna da sam danas tu došla slušati te žene i mnoge od njih su spoj svega onoga čemu mi danas težimo, biti i žene i majke i naći neki svoj put'', izjavila je Marijana Mikulić.

''Ako odemo s ove konferencije s jednom nekakvom mišlju, učinile smo puno'', izjavila je Lidija Lešić.

''Ovakvi susreti pogotovo za žene nas oplemenjuju, ja sam došla kao i 70 posto ovdje žena, rastresena,sa svojim problemima što sve trebamo napraviti, došla sam ovdje i shvatila da je zapravo svima isto'', govori Korenalija Palić Papafava.

Bilo je u publici žena svih generacija i mnoge su od njih prije šminke i frizure za ovaj događaj, toliko još drugih poslova obavile.

''Ja često puta znam kad se negdje spremam parfemi, šminka, stage ili tako nešto i onda uzmem mikrofon i onako ruke mi mirišu i mislim se wow fakat sam žena, to su neke male crtice koje te prizemljuju'', govori Djordjija Palić.

''Baš je moja asistentica Martina majka osmero djece motala sarme, genijalna žena, ona je sinoć motala sarme da djeca danas imaju za ručak'', priča Iva.

''Mislim da je i to jedan jako važan dio za naglasiti danas, da se od žene očekuje da u 700 uloga bude savršena, to je jednostavno nemoguće, u jednom trenutku pomažem sa zadaćom, mjerim temperaturu, čistim noseve, a drugom trenutku više potežem karijeru'', priča nam Marijana Mikulić.

I baš zbog svih tih brojnih uloga koje mnoge žene danas imaju, jedna prema drugoj trebale bi biti - nježne.

''Moramo podržavati jedna drugu, jedna drugoj čuvati leđa, imati razumjevanja jedna za drugu'', poručila je Blanka Vlašić.

''Ima žena koje su jako zločeste, koje su ljubomorne kad drugoj ženi bilo što ide od ruke, bilo da su iskukičale stolnjak, bilo da imaju super karijeru ali ja srećom u zadnje vrijeme me Bog obdario s nekim super Ivama, Josipama ženama koje su super podrška'', govori Marijana Mikulić.

Veliku podršku Marijana je dobila od prvog izvođenja svoje monodrame "Mare", koja je u manje od dva mjeseca od premijere već prilično popularna.

''Treći mjesec imamo 15 predstava, četvrti planirmao malo labavije, pa opet peti jače, žena ako želi sve uspjeti mora stalno sve balansirati, za razliku od žena kojima je ipak više dano da se mogu posvetiti svojim nekim ciljevima'', objasnila je Marijana.

Influencerica Lidija Lešić na konferenciju je stigla u visokoj trudnoći. Još sitno broji do trenutka kad će postati majka.

''Ne znam što me čeka, ali sam prezahvalna, blagoslovljena i jedva čekam'', rekla nam je Lidija.

A mnoge jedva čekaju iduće izdanje ove konferencije, jer ne događa se baš prečesto da se na jednom mjestu okupi više od 200 žena koje razmjene još barem duplo toliko zagrljaja i osmijeha.

