Što se dogodilo s licem Jima Carreyja? Komentari na društvenim mrežama ne prestaju!

Jim Carrey demantirao je bizarne teorije da je kloniran nakon što su društvene mreže burno reagirale na njegov novi izgled na dodjeli nagrada César u Parizu.

Jim Carrey oglasio se nakon što su društvene mreže preplavile neobične teorije zavjere prema kojima je navodno "kloniran".

Sve je krenulo nakon njegova pojavljivanja na 51. dodjeli nagrada César u Parizu, gdje je, prema komentarima dijela publike, izgledao neprepoznatljivo. Novi imidž 64-godišnjeg glumca potaknuo je lavinu nagađanja, od estetskih zahvata do tvrdnji da ga je zamijenio dvojnik.

Jim Carrey - 6 Foto: Profimedia

Jim Carrey - 5 Foto: Profimedia

Njegov predstavnik za Daily Mail brzo je reagirao i jasno poručio da je Carrey osobno prisustvovao ceremoniji na kojoj je primio počasnog Césara. Autentičnost njegova dolaska potvrdio je i glavni delegat Akademije Gregory Caulier, nazvavši cijelu polemiku nevažnom te istaknuvši da je riječ o povijesnom trenutku. Dodao je kako je glumčev dolazak planiran mjesecima unaprijed te da je Carrey čak osam mjeseci pripremao govor na francuskom jeziku. Na svečanosti su ga pratili članovi obitelji i bliski prijatelji.

Pogledaji ovo Celebrity Šibenski inat stiže u Survivor: Marko kaže da ga je ova životna lekcija najviše oblikovala!

Jim Carrey - 3 Foto: Profimedia

Jim Carrey - 4 Foto: Profimedia

Unatoč službenim pojašnjenjima, internet su preplavile bizarne teorije. Neki su kao dokaz navodili svjetliju boju njegovih očiju i činjenicu da je autograme potpisivao desnom rukom.

Jim Carrey Foto: Profimedia

"O kloniranju ljudi govorim već dugo i drago mi je da ta priča napokon dobiva pažnju. Jim Carrey je kloniran prije mnogo godina.", "Ne! Ovo nije Jim Carrey. Jim Carrey ima tamnosmeđe oči, a ovo je kopija ili klon sa svijetlim očima", pisali su korisnica X-a.

Jim Carrey Foto: Profimedia

Jim Carrey - 5 Foto: Profimedia

Jim Carrey (Foto: Getty Images) Foto: Getty Images

Primjećujete li i vi razliku u njegovu izgledu? Da, odmah sam uočio/la!

To je samo posljedica starenja... Da, odmah sam uočio/la!

To je samo posljedica starenja... Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Zanimljivosti Znate li tko je naša najpoznatija influencerica? Prati je čak 18 milijuna ljudi!

Carreyjevo pojavljivanje bilo je zapaženo i zbog njegova ranijeg povlačenja iz glume. Nakon povratka u ulozi Dr. Robotnika u filmu "Sonic: Super jež", 2022. izjavio je: "Pa, povlačim se. Da, vjerojatno. Prilično sam ozbiljan”, objašnjavajući da želi mirniji život. Tada je dodao i kako bi se predomislio samo ako mu “anđeli ne donesu scenarij napisan zlatnom tintom."

Quelle classe 👑

Le discours en français du César d'honneur, Jim Carrey.



De The Mask à The Truman Show, en passant par Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il a conquis nos cœurs et reçoit un hommage plus que mérité. pic.twitter.com/wVdCpG6Ay8 — CANAL+ (@canalplus) February 26, 2026

Galerija 20 20 20 20 20

Ipak, unatoč tim riječima, prošle se godine ponovno vratio istoj ulozi, a u šali je priznao da mu je trebao novac. Novi nastavak filma očekuje se 2027. godine.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Celebrity Survivor kandidatkinja koja ne misli glumiti: ''Ljudi me krivo procijene, neka''

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Druga strana Stele Rade: Pogledajte čime je to iznenadila pratitelje!

Pogledaji ovo Celebrity Nisu im davali šanse zbog 22 godine razlike, a sada su pred kamerama pokazali koliko se vole