Ben Affleck više ne izgleda ovako! Njegov zaštitni znak otišao je u povijest

Holivudski glumac pojavio se u javnosti bez prepoznatljive brade, a njegov opušteni styling i rijetki osmijeh privukli su pažnju svih okupljenih.

Holivudski glumac Ben Affleck pojavio se na finalnom treningu Formule 1 u Las Vegasu, i to s iznenađujuće osvježenim izgledom – bez prepoznatljive brade koja je godinama bila njegov zaštitni znak.

Ova promjena nije promaknula objektivima kamera.

Ben Affleck Foto: Afp

Affleck je stigao na Las Vegas Strip Circuit povodom posljednjeg treninga uoči F1 Grand Prixa, a osim novim licem bez brade, privukao je pažnju i svojim odabirom odjeće. Umjesto u klasičnom elegantnom stilu na kakav smo navikli, glumac je snimljen u opuštenom izdanju. Nosio je sivu pletenu vestu ispod plave jakne s krznenim ovratnikom, koju je kombinirao s bež hlačama.

Ben Affleck Foto: Afp

Ben Affleck Foto: Afp

I dok je njegov ozbiljan izraz lica često predmet šala na društvenim mrežama, ovoga puta Affleck je iznenadio – osmijehom.

Ben Affleck Foto: Afp

Prisni zagrljaji i nježni pogledi Lopez i Afflecka godinu dana nakon razvoda potaknuli su šuškanja o pomirenju. Više o tome pisali smo OVDJE.

