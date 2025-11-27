Ben Affleck više ne izgleda ovako! Njegov zaštitni znak otišao je u povijest

Holivudski glumac pojavio se u javnosti bez prepoznatljive brade, a njegov opušteni styling i rijetki osmijeh privukli su pažnju svih okupljenih.
Holivudski glumac Ben Affleck pojavio se na finalnom treningu Formule 1 u Las Vegasu, i to s iznenađujuće osvježenim izgledom – bez prepoznatljive brade koja je godinama bila njegov zaštitni znak.3 vijesti o kojima se priča ''Čestitke'' Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu ''nije mu ni pomogao...'' Tužna snimka Calvina Kleina i 46 godina mlađeg partnera izazvala lavinu reakcija na internetu godinama su skupa Tko je zet Mileta Kitića? Ne voli privlačiti pažnju javnosti, a njegovoj mezimici je velika podrška
Ova promjena nije promaknula objektivima kamera.
Ben Affleck Foto: Afp
Affleck je stigao na Las Vegas Strip Circuit povodom posljednjeg treninga uoči F1 Grand Prixa, a osim novim licem bez brade, privukao je pažnju i svojim odabirom odjeće. Umjesto u klasičnom elegantnom stilu na kakav smo navikli, glumac je snimljen u opuštenom izdanju. Nosio je sivu pletenu vestu ispod plave jakne s krznenim ovratnikom, koju je kombinirao s bež hlačama.
Ben Affleck Foto: Afp
Ben Affleck Foto: Afp
Pogledaji ovo Preporuke Društvene mreže gore od reakcija na finale hit-serije: "Što sam to upravo pogledao?''
I dok je njegov ozbiljan izraz lica često predmet šala na društvenim mrežama, ovoga puta Affleck je iznenadio – osmijehom.
Ben Affleck Foto: Afp
Pogledaji ovo Celebrity Naša misica Laura otkrila koji je njezin neostvareni san!
Prisni zagrljaji i nježni pogledi Lopez i Afflecka godinu dana nakon razvoda potaknuli su šuškanja o pomirenju. Više o tome pisali smo OVDJE.
1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Meri Goldašić objavila popis svojih estetskih korekcija: ''Sve sam si sama platila i nastavit ću''
1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Kraljica oblina fotkama iz bazena potvrdila šuškanja o romansi sa 16 godina starijim menadžerom?
Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova supruga oglasila se o drami pjevača i gradonačelnika Zagreba!