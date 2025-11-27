Naša misica Laura otkrila koji je njezin neostvareni san!

Hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe na društvenim je mrežama progovorila o svojim neostvarenim željama i izazovima koje donosi posao medicinske sestre.

Laura Gnjatović, hrvatska predstavnica na izboru za Miss Universe 2025., završila je svoje putovanje na svjetskom izboru ljepote u Tajlandu kao jedna od 30 najboljih natjecateljica.

U seriji pitanja i odgovora na Instagramu, Laura je otkrila koji je njezin neostvareni san. Umjesto odgovora vezanih uz glamur, priznala je nešto sasvim drugo.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Thompsonov menadžer ovako je komentirao rasprodane Arene Lepe Brene i Aleksandre Prijović

"Predstavljati svoju zemlju na sportskom terenu'', napisala je uz video s odbojkaške utakmice 23-godišnja Zadranka koja je aktivna odbojkašica i članica bivšeg prvaka Europe, ŽOK Dubrovnik.

Laura Gnjatović na Instagramu Foto: Instagram

No osim modne piste i sportskih natjecanja, Laura svakodnevno živi jedan sasvim drugačiji, ali jednako zahtjevan život – onaj medicinske sestre. Studentica je sestrinstva, a svojim odgovorom na pitanje druge buduće medicinske sestre o izazovima ovog poziva, pokazala je koliko dobro razumije težinu tog posla.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske - 1 Foto: Instagram

''Postoji velik rizik od sagorijevanja zbog noćnih smjena i neredovitog ritma spavanja. Posao zahtijeva stalno multitaskanje, čak i u vrlo stresnim situacijama. Tu su i rizici od zaraza i nezgoda na radnom mjestu, kao i svakodnevni susreti s teškim dijagnozama i gubitkom pacijenata. Opterećenje je često veliko zbog manjka osoblja, a fizički je zahtjevno – puno dugog stajanja i podizanja pacijenata. Nije uvijek lako, ali to je prekrasan i smislen posao. Volim ga svim srcem'', napisala.

Laura Gnjatović na Instagramu Foto: Instagram

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Galerija 25 25 25 25 25

Nedavno je otkrila što se događalo iza kulisa Miss Universe, a više o tome pisali smo OVDJE.

Laura Gnjatović Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Tužna snimka Calvina Kleina i 46 godina mlađeg partnera izazvala lavinu reakcija na internetu

A poznato je i kada se Laura vraća u Lijepu Našu. Detalje pronađite OVDJE.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Kraljica oblina fotkama iz bazena potvrdila šuškanja o romansi sa 16 godina starijim menadžerom?

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Zanimljivosti Njegovu smrt pripisali su obiteljskom prokletstvu, a onda mu je i sina zadesila slična sudbina

Pogledaji ovo Preporuke Društvene mreže gore od reakcija na finale hit-serije: "Što sam to upravo pogledao?''