Društvene mreže gore od reakcija na finale hit-serije: "Što sam to upravo pogledao?''

Prve epizode finalne sezone hit-serije već su vani, a fanovi na društvenim mrežama ne skrivaju uzbuđenje i šok zbog nekih scena.

Gotovo desetljeće od prve epizode, serija ''Stranger Things'' ulazi u svoju završnu fazu. Prvi dio posljednje sezone s četiri nove epizode napokon je stigao na Netflix i, ako je suditi po prvim reakcijama, finale neće nikoga ostaviti ravnodušnim.

Društvene mreže prepune su reakcija na seriju koja je izgradila vlastiti kultni status i lansirala mlade glumce među najveće zvijezde današnjice.

Serija ''Stranger Things'' Foto: Profimedia

Iako su obožavatelji s nestrpljenjem čekali nove nastavke, početak nije prošao bez problema. Kako piše Daily Mail, kada su epizode puštene na platformu mnogi korisnici nisu mogli pristupiti sadržaju - Netflix je nakratko bio srušen.

''Kad odrasli ne mogu gledati Stranger Things jer je Netflix pao'', pisali su jedni.

When adults can’t watch Stranger Things 5, because Netflix crashed: pic.twitter.com/5I4eXEJqLD — Eric Pellinen (@EricPellinen) November 27, 2025

Netflix Crashed at the release time of #StrangerThings5



Bada... BooM... BooM! 💥💥



PEAK FOR A REASON! pic.twitter.com/2Xef2qiLrF — 𝘛𝘰𝘮𝘺 (@tomy_ignatious) November 27, 2025

Drugi su za seriju imali samo riječi hvale.

''Neograničeni trnci tijekom posljednjih 25 minuta četvrte epizode pete sezone Stranger Thingsa'', glasio je jedan komentar.

UNLIMITED CHILLS FOR THE LAST 25MINS OF EPISODE 4 OF STRANGER THINGS 5 pic.twitter.com/HNeTaqfBAL — Sammy J Jonah Jameson (@SammyJReacts) November 27, 2025

''Peta sezona Stranger Thingsa je EPSKA!! Hvala, braćo Duffer'', još je jedan komentar s X-a.

Stranger things season 5 is EPIC!! Thank you Duffer brothers! pic.twitter.com/UFqhjMzEUs — unjuhlee (@readingismyzen) November 27, 2025

Gledatelji su preplavili komentarima i službeni profil serije na Instagramu.

''Upravo sam pogledao sve i mogu reći samo – vau, stvarno se isplatilo čekati'', ''Kraj četvrte epizode... ne mogu vjerovati, imao sam trnce po cijelom tijelu. Moj Will...'', ''Pogledala sam svih 4 epizode, upravo završila i jedino što mogu reći je – nevjerojatno! Ne mogu vjerovati da sad moramo čekati još mjesec dana za ostatak. Ovo je mučenje. Tri godine čekanja očito nisu bile dovoljne'', ''Jedva čekam drugi dio! Kraj prvog dijela bio je stvarno žestok'', ''Što sam to upravo pogledao?'', ''Najbolja serija ikad'', ''Upravo sam završila prvi dio pete sezone Stranger Thingsa i... predobro'', '' Šest je ujutro i već znam da ću ovo kasnije požaliti, ali iskreno? Svaka sekunda je vrijedila. Svi govore da je ovaj dio emotivan, kaotičan na najbolji način i pun trenutaka koji ostavljaju bez daha – i svi su u pravu'', ''Upravo sam završila i nemam riječi'', dio je komentara s Instagrama.

Jedno je sigurno – ''Stranger Things'' još uvijek drži pažnju publike diljem svijeta, a iščekivanje novih nastavaka finala nikad nije bilo veće.

