Severinu shrvao odlazak voljene osobe: ''Sad se opet negdje gore glasno smiju...''

Severina se oprostila od drage osobe Ljiljane Jorgovanović na Instagramu, koja je nažalost preminula.

Na svom Instagram profilu Severina je objavila da nas je napustila jedna od najistaknutijih autorica tekstova na glazbenoj sceni bivše Jugoslavije, Ljiljana Jorgovanović.

''Draga moja i draga svima koji su je poznavali, prekrasna Ljiljana Jorgovanović 'preselila je' kod naše Marine Tucaković. Njih dvije su s Goranom Bregovićem pisale stihove na albumu 'Zdravo, Marijo'. Ljiljana me taj period od 2006. do 2008. vodila po Beogradu, po njenim omiljenim mjestima, restoranima, knjižnicama... kakve smo samo divne i duhovite razgovore vodile'', napisala je uz njihovu zajedničku fotografiju.

Severina Foto: Instagram

''Vjerujem da se njih dvije sad opet negdje gore glasno smiju... U velikoj sam tuzi... Počivala u pjesmi, draga Ljiljo. Jedna od pjesama, koju je napisala zajedno s Marinom, je i 'Gade'...'', dodala je.

Severina - 4 Foto: Severina/Instagram

Ljiljana Jorgovanović preminula je u 66. godini, a napisala je neke od najpoznatijih pjesama regionalnih glazbenih zvijezda. Pisala je za Zdravka Čolića ''Noć mi te duguje'', Džeja ''Slaviju'', Anu Nikolić ''Romale Romali'', ''Đavo'', Acu Lukasa ''Alo budalo'' i Željka Joksimovića ''Vatra'', ''Gadura''.

Također, bila je koautorica teksta pjesme ''Nije ljubav stvar'', s kojom je Željko Joksimović predstavljao Srbiju na Eurosongu 2012. godine.

