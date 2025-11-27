Pretraži
''U velikoj sam tuzi...''

Severinu shrvao odlazak voljene osobe: ''Sad se opet negdje gore glasno smiju...''

Piše J. C. , Danas @ 08:45
Severina Severina Foto: Instagram

Severina se oprostila od drage osobe Ljiljane Jorgovanović na Instagramu, koja je nažalost preminula.

