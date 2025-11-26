Serija koja je obilježila generaciju: Počelo je finale koje nitko nije mogao dočekati!

Na Netflix su došle prve epizode posljednje sezone serije "Stranger Things", a fanovi koji su odrasli sa serijom teško se mira sa skorašnjim krajem.

Jedna od najuspješnijih serija u povijesti Netflixa ušla je u svoju završnu fazu. Službeno je objavljen prvi dio posljednje sezone "Stranger Things", donoseći četiri nove epizode koje će postaviti temelje za veliko finale sage koja traje već gotovo deset godina.

Serija koja je pokrenuta 2016. i lansirala mlade zvijezde poput Millie Bobby Brown, Finna Wolfharda, Sadie Sink i Gatena Matarazza u sam vrh Hollywooda, sada se oprašta, a fanovi emocionalno nisu spremni.

Galerija 2 2 2 2 2

Stranger Things - 6 Foto: Profimedia

Netflix je uoči izlaska novih epizoda objavio napeti, mračni trailer koji otkriva kako je Hawkins još uvijek razoren nakon rascjepa, vlada ga je stavila pod vojnu karantenu, a glavni negativac Vecna je nestao. Glavni heroji, među kojima je i misteriozna Eleven, koja je prisiljena skrivati se, imaju jedan cilj - ubiti Vecnu, a da bi to uspjeli, trebat će im svi.

Još kada je izašao trailer, internet je eksplodirao jer obožavatelji serije, koji su odrasli uz likove, ne mogu vjerovati da priča dolazi kraju.

Stranger Things - 4 Foto: Profimedia

Stranger Things - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Kako danas izgleda Aleksandra Grdić? Osvanula je njezina najnovija fotka s jednog eventa!

"Jako će mi faliti ova serija", "Ne mogu vjerovati da završava — 10 godina umjetnosti!", "Gledala sam je prvi put s 11 godina… Sada imam 21 i gledam je sa svojim nećakinjama. U poricanju sam", "Ovo će biti emocionalni rollercoaster", "Ne vjerujem da je ovo jedan od posljednjih trailera koje ćemo ikad dobiti", napisali su fanovi osjećajući val nostalgije.

Stranger Things - 1 Foto: Profimedia

Stranger Things - 7 Foto: Profimedia

S njima se zasigurno slažu i glumci koji su odrastali pred kamerama. Iako su bili dio velikog projekta, mnogi od njih su propustili dio normalnog djetinjstva, a istodobno su odrasli pod konstantnim pritiskom slave.

Ovim finalom Netflix se oprašta od serije koja je obilježila cijelo desetljeće i postala globalni fenomen. U posljednjim epizodama očekuje nas završni obračun, raspleti svih dugogodišnjih misterija, emocije, nostalgija i oproštaj od likova koji su obilježili generaciju.

Koliko su se promijenili glumci, pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Znate li u koju je poznatu Hrvaticu bio zaljubljen Slavonac koji rastura diljem regije?

Pogledaji ovo Celebrity Internet je poludio na seksi božićno izdanje poznate Splićanke: ''Nema dalje!''