stigla do kraja

Serija koja je obilježila generaciju: Počelo je finale koje nitko nije mogao dočekati!

Piše E.G., 27.11.2025 @ 07:31 Preporuke komentari
Stranger Things - 2 Stranger Things - 2 Foto: Profimedia

Na Netflix su došle prve epizode posljednje sezone serije "Stranger Things", a fanovi koji su odrasli sa serijom teško se mira sa skorašnjim krajem.

Anketa: Jeste li pogledali prvi dio finala serije o kojoj bruji cijeli svijet?
Jeste li pogledali prvi dio finala serije o kojoj bruji cijeli svijet?
Priča o chefu Dini Šeparoviću koji stiže u stres test MasterChefa
Tko je gost koji stiže u stres test MasterChefa? Iza njega stoji vrlo inspirativna priča
Saša Kovačević izdao novu pjesmu ''Boje leptira''
Nova pjesma Saše Kovačevića stiže kao uvertira u prosinački spektakl u Sava Centru
Plavi orkestar završava slavljeničku turneju velikim koncertom u Splitu
Plavi orkestar završava slavljeničku turneju velikim koncertom u Splitu!
Urban&4 objavili novi singl "Hvatam se za dugme" uoči jedinstvenog koncerta u Areni Zagreb
Urban&4 objavili novi singl uoči jedinstvenog koncerta u Areni Zagreb!
Severina se oprostila od drage osobe na Instagramu
Severinu shrvao odlazak voljene osobe: ''Sad se opet negdje gore glasno smiju...''
Preminuo Shpat Kasapi
Glazbena zvijezda iznenada preminula u 41. godini, iza sebe je ostavio suprugu i sina
Danijela Dvornik pokazala dnevni boravak koji je ukrasila za blagdane
Danijela Dvornik pokazala svoj dnevni boravak: ''Traje ova moja generalka!''
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
Objavljen program dočeka Nove 2026. u Zagrebu
Zna se tko će u Zagrebu nastupati na dočeku Nove 2026.!
Provjereno ekskluzivno donosi! Marko Perković Thompson ima dva ilegalna objekta
Provjereno otkriva: Thompsonovi objekti u Čavoglavama izgrađeni bez ijednog dokumenta
Vremenska prognoza: Na istoku snijeg, pod Velebitom olujna bura
Za jednu regiju upaljen crveni alarm, stiže i snijeg: Meteorologinja otkriva kakav nas vikend čeka
Horor na istoku Hrvatske: Odgojiteljica uhićena zbog upoznavanja djece s pornografijom
Horor na istoku Hrvatske: Odgojiteljica uhićena zbog širenja dječje pornografije
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Kada i kako piti omega-3 kapsule? Ovo morate znati prije nego ih krenete uzimati
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada redovito pušite?
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada redovito pušite?
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Samo na Balkanu: Majstori se snašli, ali snimka zabrinula gledatelje
Samo na Balkanu: Majstori se snašli, ali snimka zabrinula gledatelje
Novi tragovi ukazuju na nešto neočekivano o povijesti nastanjivosti Marsa
Novi tragovi ukazuju na nešto neočekivano o povijesti nastanjivosti Marsa
Rimac pokazao kako napreduju robotaksiji: Htjeli ste ih vidjeti? Evo ih!
Rimac pokazao kako napreduju robotaksiji: Htjeli ste ih vidjeti? Evo ih!
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Skandal pred Svjetsko prvenstvo! Država koja se plasirala odlučila je bojkotirati ždrijeb
Skandal prije Svjetskog prvenstva! Država koja se plasirala odlučila je bojkotirati ždrijeb
Kustić ekskluzivno otkrio: Ovo su protivnici Vatrenih pred SP! Reprezentacija od 435 milijuna stiće u Hrvatsku
VIDEO Kustić ekskluzivno otkrio: Ovo su protivnici Vatrenih pred SP! Reprezentacija od 435 milijuna stiže u Hrvatsku
Procurio izgled dresa Vatrenih za Svjetsko prvenstvo nakon izlaska iz tvornice
FOTO Procurio izgled dresa Vatrenih za Svjetsko prvenstvo nakon izlaska iz tvornice
MasterChef: Neugodno iznenađenje na Egonovom tanjuru! "Ne znam na što sam naišao, ali…"
Neugodno iznenađenje na Egonovom tanjuru! "Ne znam na što sam naišao, ali…"
Kumovi: Došlo je jutro i mora joj platiti
Kumovi: Došlo je jutro i mora joj platiti
U dobru i zlu: Je li plan zaista tako dobar?
U dobru i zlu: Je li plan zaista tako dobar?
Novi kviz općeg znanja: Jedan koji ćete raspetljati kao od šale
Novi kviz općeg znanja: Jedan koji ćete raspetljati kao od šale
Na 3 sata od Zagreba: Savršeni grad iz kojeg nije "tako lako" izići
Na sat i pol od Hrvatske: Savršeni grad iz kojeg nije tako lako izići
Zimsko kupanje s pogledom na Alpe: Bazen zbog kojeg ćete poželjeti otputovati u Austriju
Zimsko kupanje s pogledom na Alpe: Vrući bazen zbog kojeg ćete poželjeti otputovati u Austriju
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Tvrtka žene kontroverznog ugostitelja dobila održavanje LNG broda vrijedno 4,72 milijuna eura
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Jedna od najopasnijih država i dalje privlači brojne turiste: "Morate spavati unutar sigurne zone. Nije za one sa slabim srcem"
Zagreb špica: Thom Browne torba u obliku psa u street style izdanju
Torbi koju smo ugledali u centru Zagreba jedni se dive, a drugi čude – baš je fascinantna
Viktroija Rađa u Mary Jane cipelama na koncertu Amire Medunjanin 2025.
Ovo su najudobnije cipele s visokom potpeticom, ima ih i Viktorija Rađa, a nosi ih uz traperice i sako
