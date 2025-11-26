Znate li u koju je poznatu Hrvaticu bio zaljubljen Slavonac koji rastura diljem regije?

Jakov Jozinović sve je osvojio glasom i karizmom, a njegov privatni život intrigira obožavateljice.

Mladi glazbenik iz Vinkovaca, Jakov Jozinović, rastura diljem regije, nedavno je izdao novu pjesmu, najavio veliki koncert u zagrebačkoj Areni, a sada je i otkrio djelić svoje intime.

Na društvenim mrežama pojavio se video u kojem popularni glazbenik otkriva pokoji detalj više iz privatnog života, čime je dodatno zaintrigirao svoje obožavatelje.

Jedno od pitanja bilo je i u koga je bio zaljubljen, a Jakov je otkrio da je riječ o jednoj poznatoj Hrvatici.

''Kim Verson, kada sam bio mali. Ona će poludjeti kada ovo vidi, ali ja sam bio zaljubljen u Kim Verson. Bit će ovo viralno pa što sad'', rekao je kroz osmijeh naš Slavonac za glazba.hr.

Otkrio je i da je prvi njegov poljubac pao kada je imao 16 ili 17 godina.

Jakov je objavio i kada kreću u prodaju ulaznice za zagrebačku Arenu, detalje doznajte OVDJE.

