Severinina jednostavna haljina istaknula njezinu prirodnu eleganciju na svečanom događaju

Dobro raspoložena i s nenametljivim stilom, Severina je plijenila poglede na jednoj od najglamuroznijih večeri domaće kulturne scene.
Popularna glazbenica pojavila se u elegantnom, ali nenametljivom izdanju te još jednom pokazala kako i s jednostavnim modnim odabirom može ukrasti pažnju.
Severina Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
Severina Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Za tu prigodu odabrala je smeđu haljinu otkrivenih ramena, kroja koji je isticao njezinu figuru na suptilan način. Haljina je decentno padala niz tijelo, bez pretjeranih detalja.
Severina Foto: Ronald Gorsic / CROPIX
Fotografi su je uhvatili u odličnom raspoloženju, kako se smije i uživa u društvu u loži HNK-a.
Severina Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Na istom događanju u rijetkom izlasku poglede su mamili i Franka Batelić i Vedran Ćorluka, koji su bili dotjerani do savršenstva. Više o tome pisali smo OVDJE.
