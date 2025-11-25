Severinina jednostavna haljina istaknula njezinu prirodnu eleganciju na svečanom događaju

Dobro raspoložena i s nenametljivim stilom, Severina je plijenila poglede na jednoj od najglamuroznijih večeri domaće kulturne scene.

Na svečanoj dodjeli 33. Nagrade hrvatskog glumišta, održanoj u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, među brojnim uzvanicima iz kulturnog i javnog života istaknula se i Severina.

Popularna glazbenica pojavila se u elegantnom, ali nenametljivom izdanju te još jednom pokazala kako i s jednostavnim modnim odabirom može ukrasti pažnju.

Severina Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Severina Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Za tu prigodu odabrala je smeđu haljinu otkrivenih ramena, kroja koji je isticao njezinu figuru na suptilan način. Haljina je decentno padala niz tijelo, bez pretjeranih detalja.

Severina Foto: Ronald Gorsic / CROPIX

Fotografi su je uhvatili u odličnom raspoloženju, kako se smije i uživa u društvu u loži HNK-a.

Severina Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na istom događanju u rijetkom izlasku poglede su mamili i Franka Batelić i Vedran Ćorluka, koji su bili dotjerani do savršenstva. Više o tome pisali smo OVDJE.

