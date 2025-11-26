Pretraži
Izgled bez šminke holivudske glumice zapanjio svijet, uistinu je prava ljepotica!

Piše I.G., Danas @ 20:07
Ana de Armas - 2 Ana de Armas - 2 Foto: Profimedia

Ana de Armas oduševila je prirodnim izgledom bez šminke tijekom opuštene šetnje sa psom u Los Angelesu.

Preminuo je Michael DeLano, zvijezda Oceanovih 11
tužna vijest
Zvijezda Oceanovih 11 potresla Hollywood svojom smrću
Viktorija i Dino Rađa zablistali su u usklađenim crnim kombinacijama
večernji izlazak
Pogledi sve govore! Viktorija i Dino Rađa snimljeni u posebnom trenutku
Vodimo vas u Laduč-mjesto u kojem je odrastao Saša Lozar
vežu ga lijepe uspomene
Vodimo vas u Laduč, mjesto u kojem je odrastao Saša Lozar!
Kviz: Bruce Lee
Ikona bruce lee!
Pamtite li sve detalje o legendi borilačkih vještina koji nas je premlad napustio?
Preminula je poznata dizajnerica Pam Hogg
Legendarna Pam Hogg
Preminula dizajnerica najslavnijih zvijezda, nikad u javnosti nije otkrila svoje godine
Nenad Tatarinov privukao pažnju najnovijom fotografijom na Instagramu
''Čestitke''
Nova fotka bivšeg supruga Maje Šuput otkrila promjenu u njegovu životu
Kako danas izgleda Aleksandra Grdić?
izbjegava javnost
Kako danas izgleda Aleksandra Grdić? Osvanula je njezina najnovija fotka s jednog eventa!
Sreća u domu Mile i Ivane Kekin
''odmah sam znala!''
Sreća u domu Kekinovih! Predivnim videom naša političarka otkrila vijest
Tim Marka Perkovića Thompsona sazvao izvanrednu presicu
što se događa?
Thompsonovog koncerta u Areni Zagreb nema na rasporedu, njegov tim sazvao izvanrednu presicu
Preminuo je Jan Kling, član grupe ABBA
u 85. godini
Preminuo je član grupe ABBA, tužnu vijest potvrdio je njegov sin
vijesti
Otkriveno tko je bio u automobilu s nestalom Anom iz Srbije
PROMETNA NESREĆA
Otkriveno tko je bio u automobilu s nestalom Anom: Prije smrti zvala je dva broja
Srbija: Tragičan kraj potrage za nestalom Anom
KRAJ POTRAGE
Pronađena nestala Ana: Tijela su tri dana bila u automobilu
Ana Radović dvaput je zvala Hitnu iz razbijenog auta, vozač je imao pun dosje prekršaja. Shrvani otac: "Samo želim znati tko je on"
TRAGEDIJA U SRBIJI
Ana Radović dvaput je zvala Hitnu iz razbijenog auta, vozač je imao pun dosje prekršaja. Shrvani otac: "Samo želim znati tko je on"
show
zdravlje
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Upozorava stručnjakinja
6 namirnica koje nikad ne biste smjeli čuvati u plastici
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
Evo što pokazuju istraživanja
Što se događa s vašim krvnim tlakom kada uzimate dodatke vitamina D?
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
Urnebesno
Prizor u Bosni natjerao ga je da se okrene i sve snimi! Pogledajte zašto
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kako je to moguće?
"Bruka i sramota": Pokazala stepenice od 1600 eura, cijela regija je traži ime majstora
Kad su vidjeli što je gorila napravila, nisu znali bi li se razbježali ili prasnuli u smijeh
Kakav potez...
Kad su vidjeli što je gorila napravila, nisu znali bi li se razbježali ili prasnuli u smijeh
tech
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Kakvo iznenađenje
VIDEO Vuk iznenadio znanstvenike: "Nisam mogao vjerovati vlastitim očima kad smo vidjeli snimku s kamere"
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
100 miljardi svijetlih točkica
Japanski znanstvenici uspjeli ostvariti nešto dosad neizvedivo: Napravljena simulacija naše čitave galaksije - do zadnje zvijezde
Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
Nove glasine
Ako razmišljate o kupovini novog telefona sljedeće godine, ovo su odlične vijesti
sport
Video se pojavio na internetu: Lautaro bezobrazno nasrnuo na Modrića, pogledajte Lukinu reakciju
argentinac se pogubio
Video se pojavio na internetu: Lautaro bezobrazno nasrnuo na Modrića, pogledajte Lukinu reakciju
Dobre vijesti za Brunu Petkovića, klub mu je isplatio dugovanja
Dobio što je tražio
Dobre vijesti za Brunu Petkovića, klub mu je isplatio dugovanja
Filip Ivić potpisao za Meškov Brest, a onda objavu posvetio Nikoli Pokrivaču
To je potreslo Hrvatsku
FOTO Hrvat potpisao za novi klub, ali prijatelja ne zaboravlja: Danas bi proslavio 40. rođendan
tv
U dobru i zlu: Pozvao ju je na prijateljsku večeru – jedini je problem tko će platiti
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Pozvao ju je na prijateljsku večeru – jedini je problem tko će platiti
MasterChef: Vjekoslav Krsnik nakon eliminacije: "Radije bih preskočio to pitanje!"
SAZNAJTE KOJE!
Vjekoslav Krsnik nakon eliminacije: "Radije bih preskočio to pitanje!"
Skrivena sudbina: Provjerava situaciju, a nije ni svjesna da je grozota već počinjena
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Provjerava situaciju, a nije ni svjesna da je grozota već počinjena
putovanja
Robert o jezivim prizorima snimljenima na američkim ulicama: "Posjetio sam grad živih zombija"
Traumatično iskustvo
Robert o jezivim prizorima snimljenima na američkim ulicama: "Posjetio sam grad živih zombija"
Na 3 sata od Zagreba: Savršeni grad iz kojeg nije "tako lako" izići
Utopija
Na sat i pol od Hrvatske: Savršeni grad iz kojeg nije tako lako izići
Traži se sretnik koji će doživotno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
Pical Resort
Traži se sretnik koji će doživotno besplatno ljetovati u najluksuznijem istarskom resortu
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
kamikaze na cesti
Danska u panici zbog kineskih autobusa koji su trebali voziti Zagrebom: Moguće ih je isključiti iz daljine
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
brak iz interesa
Mađarska ostaje bez ruske nafte - i sada se mora pomiriti s Hrvatskom
lifestyle
Advent u Samoboru
Advent u Samoboru
Provjerite zašto je ovaj hrvatski grad postao hit Adventa, spremaju čaroliju
Severina u ekstravagantnoj haljini s perjem brenda Taller Marmo
U hit smeđoj boji
Severina: Haljina s perjem otkriva gola ramena, ali čekajte da vidite donji dio - pravi spektakl!
Gabriela kolač blogerice Petre Sabljić
Najdraži kolač ikad
Svi traže recept za kolač s finom kremom i prhkim korama, mi ga dijelimo s vama
sve
