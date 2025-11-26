Izgled bez šminke holivudske glumice zapanjio svijet, uistinu je prava ljepotica!

Ana de Armas oduševila je prirodnim izgledom bez šminke tijekom opuštene šetnje sa psom u Los Angelesu.
Na fotografiji 35-godišnja zvijezda izgleda svježe i prirodno, u potpuno ležernom izdanju.
Odjevena u crnu široku hudicu, tajice i bijele tenisice, Ana je zračila jednostavnošću, dok je njezin pas veselo koračao uz nju. Bez glamura crvenog tepiha i reflektora, pokazala je da samopouzdanje i prirodna ljepota idu ruku pod ruku.
Mnogi obožavatelji slažu se da Ana izgleda sjajno i kada nije pod svjetlima pozornice, a ova rijetka prilika da je vidimo u svakodnevnom izdanju još jednom potvrđuje njezin status modne i beauty ikone čak i kada bira najjednostavnije komade.
Ne tako davno, šuškalo se da je Ana uplovila u romansu s Tomom Cruisom, a više detalja pogledajte OVDJE.
