Kakav duo! Pogedajte kako su se Maja Šuput i sinčić Bloom skockali za večeru

Maja Šuput i sinčić Bloom zablistali su u modno usklađenim kombinacijama tijekom večernjeg izlaska, a preslatka fotografija oduševila je pratitelje.

Maja Šuput itekako zna kako spojiti glamur i majčinstvo u savršenom stilu.

Na svom Instagram storyju podijelila je fotografiju s večere, na kojoj pozira sa sinčićem Bloomom, a modno usklađeni duo odmah je osvojio srca pratitelja.

Pogledaji ovo Celebrity Prpošni kadrovi milijarderke u tušu malo toga su ostavili mašti!

Maja Šuput i Bloom Foto: Maja Šuput/Instagram

Pjevačica je za ovu prigodu odabrala upečatljivu kombinaciju – elegantnu haljinu i kaput s leopard uzorkom, dok je Bloom nosio mini-izdanje pravog gospodina. U pitanju je bio tamnoplavi sako s bijelim detaljima, košulja i bež hlače. Njegova frizura, uredno počešljana i skupljena u punđu, dodatno je istaknula njegovu neodoljivu pojavu.

Maja Šuput i Bloom - 2 Foto: Instagram

Fotografiju je Maja popratila natpisom "Vrijeme za večeru", dajući do znanja da je večernji izlazak s Bloomom njihov dragocjeni obiteljski trenutak.

Maja Šuput i Bloom - 7 Foto: Instagram

Maja Šuput, Bloom Tatarinov Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Još jedna prekrasna vijest u životu našeg zgodnog pjevača i njegove supruge!

Galerija 25 25 25 25 25

OVDJE pročitajte sve o Majinov vezi sa šarmantnim Splićaninom Šimom Elezom.

Maja Šuput i Šime Elez - 4 Foto: Instagram

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Vjekoslav Krsnik o trenucima kad je gotovo odustao od MasterChefa: ''Imaš samo jednu ovakvu priliku''

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Brat Franke Batelić ostvario veliki uspjeh! Znate li čime se ovaj zgodni mladić bavi?

Pogledaji ovo Celebrity Kako izgleda Zuhrin sin? Napokon je stao pred kamere i sve oduševio talentom