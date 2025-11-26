Još jedna prekrasna vijest u životu našeg zgodnog pjevača i njegove supruge!

Ivan Penezić nedavno je postao otac, a novim razlogom za slavlje pohvalio se na društvenim mrežama.

Hrvatski glazbenik Ivan Penezić, poznat kao bivši frontmen Pravila igre, i njegova supruga Tina, ovih dana imaju velik razlog za slavlje.

Naime, razlog je Penezić objavio na društvenim mrežama - par je proslavio drugu godišnjicu braka. Na Instagramu je objavio prizor s njihovog vjenčanja te u opis dodao ''2'' i znak beskonačnosti.

Ispod objave nizale su se čestitke.

''Prekrasan trenutak! Sretno'', ''Predivni'', ''Sretna godišnjica'', ''Baš ste predivan par'', ''Sretno od srca'', ''Sretna godišnjica okrunjena malim čudom'', ''Predivni, nastavite na isti način'', dio je komentara na Instagramu.

Podsjetimo, par se nakon dugogodišnje veze vjenčao 2023. godine u Osijeku. Njihovo slavonsko vjenčanje bilo je sve osim tipično.

In Magazin: Tina Hocenski Penezić i Ivan Penezić - 5 Foto: In Magazin

Mladenci su svojim gostima umjesto prvog plesa otpjevali prvu pjesmu, a od njih su tražili da poštuju temu božićnih blagdana i svatko je morao imati neki blagdanski detalj kao dio odjevne kombinacije.

"I njoj i meni je najdraži dio godine Božić, to cijelo adventsko doba. I mi smo jednostavno odlučili naše vjenčanje okititi. Tako da smo svima rekli da dofuraju neki božićni detalj u smislu božićne kravate, božićne mašne, božićnih naušnica'', ispričali su za naš IN magazin.

In Magazin: Tina Hocenski Penezić i Ivan Penezić - 1 Foto: In Magazin

Više detalja o svadbi

Par je u lipnju dobio prvo dijete, a fotkama su otkrili spol i ime prinove.

In Magazin: Tina Hocenski Penezić i Ivan Penezić - 4 Foto: In Magazin

Penezić je za IN magazin ekskluzivno u travnju otkrio da više ne pjeva u Pravilima igre nakon osam godina.

Ivan Penezić Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

