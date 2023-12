Svadba s Djedom Božićnjakom i bez prvog plesa: Otkrivamo detalje neobičnog vjenčanja našeg glazbenika!

Djed Božićnjak u ponoć, božićni dress code i prvi pjev umjesto prvog plesa. Ovako bi se moglo opisati bajkovito vjenčanje pjevača Pravila igre. Ivan Penezić u Osijeku je oženio dugogodišnju djevojku Tinu. Detalje s potpuno atipičnog slavonskog vjenčanja DOnosi naša Anja Beneta.

Točno godinu dana od kad se zaručio, pjevač Pravila igre uplovio je u bračnu luku. Marketing menadžerici Tini na vječnu se ljubav zakleo u konkatedrali Svetog Petra i Pavla u Osijeku. Iako se sve činilo bajkovito, mladenka ipak umalo nije stigla do oltara.

"Kad sam ulazila s tatom do oltara, ad sam rekla tri, dva jedan, idemo tata i zakoračila i odjedanput me povuklo prema iza. Onda sam se okrenula i vidjela što se dogodilo i shvatila da mi je veo zapeo u vrata'', prisjetila se Tina.

"Kakvo bi to vjenčanje bilo da nije bar jedan eksces? Skoro ona nije došla do oltara, skoro mi nismo došli do sale jer smo zabarkadirali promet u Osijeku, pa se ispričavam svim Osječanima koji su tračnicama morali dalje ići svojim putem", rekao je Ivan.

U trenutku kada su jedno drugom izrekli sudbonosno da, i Tina i Ivan nisu mogli suspregnuti emocije.

"Navodno mi kaže da sam zasuzio, tog nije bilo na kameri , ja joj to ne vjerujem. Nismo sigurni da nije na kameri, možda i bude, vidjet ćemo. ", priča Ivan.

Bračni par Penezić odlučio se za poptuno netipičnu slavonsku svadbu. I to tematsku.

"I njoj i meni je najdraži dio godine Božić, to cijelo Adventsko doba. I mi smo jednostavno odlučili naše vjenčanje okititi. Tako da smo svima rekli da dofuraju neki Božićni detalj u smislu Božićne kravate, Božićne mašne, Božićne naušnice ...", pričaju.

Na vjenčanje je glavom i bradom u ponoć stigao i Djed Mraz.

''To je moj punac, njezin otac, inače veliki cirkusant, on je promijenio glas, imao je zvono kad je ulazio, djeci je dijelio slatkiše. Fulao je profesiju, on je stvoren za showmana, za frontmena. Da je on na mom mjestu, taj bi bio u Hollywoodu, punio bi Wembley'', govori Ivan.

Gosti su ostali izenađeni i kad je stigao trenutak za prvi ples.

"Što se tiče prvog plesa, nije ga bilo. U našem narodu se to kaže, mani se ćoravog posla. Ni jedan ni drugi ne znamo plesati, imamo dvije lijeve, ali znamo pjevati. I odlučili smo da ćemo imati prvi pjev. Kako je tematika bila Božićna, prva pjesma je bila You make it feel like Christmas'', ispričali su.

Iako je stotinjak gostiju zabavljao bivši prateći band Tonija Cetinskog, mladoženji je teško bilo oduzeti mikrofon.

''Onda sam ja shvatio pa čekaj ja sam na vlastitoj svadbi, možda bih ipak trebao ići dole, ali svi koji smo znali nešto svirati ili pjevati, svi smo se popeli na stage, i stvarno je bio baš jedan dobar party'', rekao je Ivan.

Još jedan party mogao bi usljediti već iduće godine, ako im se ostvare želje da sljedeći Božić dočekaju u društvu Penezića juniora.

''Svakako nam je u planu u skoroj budućnosti da nam još netko uljepša naš život'', rekli su.

