Amerikanac koji uređuje kuću u Hrvatskoj prvi put nakon pet mjeseci uživao u jednostavnom luksuzu

Justus Reid u novom je videu pokazao kako teku radovi, otkrio probleme koji su ga usporili i podijelio emotivan trenutak iz svoje kućice.

Justus Reid, simpatični Amerikanac koji je osvojio publiku u emisiji Supertalent, nastavlja svoju avanturu života – renovaciju kuće u Hrvatskoj, koju je kupio za 5000 eura.

Na društvenim mrežama objavio je novi video u kojem je prikazao najnovije faze radova, ali i neke osobne trenutke koji su oduševili njegove pratitelje.

Iako su temperature pale i zima je stigla, radovi na njegovoj kući još uvijek nisu gotovi. Uz sve to, Justus se i razbolio, što je dodatno zakompliciralo cijeli proces.

Justus Reid Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kako danas izgleda Aleksandra Grdić? Osvanula je njezina najnovija fotka s jednog eventa!

U videu je pokazao kako napreduje uređenje unutrašnjosti kuće. Umjetnica iz Ukrajine oslikala mu je jedan od zidova, a zajedno s prijateljima počeo je uređivati i podrum.

Justus Reid Foto: Instagram

Justus Reid Foto: Instagram

Justus Reid Foto: Instagram

Međutim, jedan detalj posebno je oduševio njegove pratitelje – nakon čak pet mjeseci, Justus se prvi put okupao u toploj vodi u svojoj kućici.

Justus Reid Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Kako danas izgleda Aleksandra Grdić? Osvanula je njezina najnovija fotka s jednog eventa!

Njegova iskrenost, upornost i smisao za humor i dalje osvajaju simpatije gledatelja, koji s nestrpljenjem prate svaki novi korak u njegovom životnom projektu.

Galerija 20 20 20 20 20

Amerikanac je nedavno svoje pratitelje zamolio za pomoć, a o čemu se radi, doznajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Plavuša koju povezuju sa suprugom Blanke Vlašić zapanjila čestitkom za njegov rođendan

OVDJE se prisjetite kako je kuća izgledala prije radova.

Justus Reid Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Plavuša koju povezuju sa suprugom Blanke Vlašić zapanjila čestitkom za njegov rođendan

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Bijeg od zime i scena sa sinom za pamćenje: Naša voditeljica otkrila detalje putovanja

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Životnu priču supruge jednog od najbogatijih muškarca na svijetu malo tko zna

Pogledaji ovo Celebrity Procurila uznemirujuća snimka bivše glumačke miljenice, u sve je uključena policija